PSG Achraf Hakimi transferinde Chelsea'nin önüne geçti

Faslı sağ bek oyuncusunun kariyerini Fransa'da sürdüreceği iddiaları her geçen gün artıyor.

Serie A'da son dokuz sezonun şampiyonu Juventus'un hanedanlığını sonlandırarak, mutlu sona ulaşan Inter'deki yaprak dökümü teknik direktör Antonio Conte'nin ardından Achraf Hakimi ile devam edecek.

Fransız basınında yer alan birçok habere göre PSG, Chelsea'nin istediği yıldız sağ beki kadroya katmaya çok yaklaştı.

Le10sport'ta yer alan habere göre PSG'nin ilk olarak yaptığı 60 milyon euro'luk teklifin ardından Chelsea'nin 60 milyon euro ve Marcos Alonso'yu önerdiği belirtilirken, İngiliz ekibinden gelen bu teklifin ardından teklifini 70 milyon euro'ya yükselten Fransız ekibi, oyuncuyu Real Madrid'den 45 milyon euro'ya alan Inter ile anlaşmaya vardı.

3-5-2 ile parladı

22 yaşındaki Hakimi Inter'in şampiyonluğuna ligde forma giydiği 37 karşılaşmaya 7 gol ve 8 asist sığdırarak büyük bir katkı yapmıştı.

Conte'nin 3-5-2 sisteminde sağ kanadı tek başına kullanan Hakimi'nin PSG'de takıma Roma'dan transfer edilen İtalyan savunma oyuncusu Alessandro Florenzi'den formayı almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Real Madrid altyapısından yetişen ancak İspanyol devinde yeterince forma şansı bulamayan Hakimi, kariyerindeki ilk büyük çıkışı Bundesliga takımlarından Dortmund'a kiralık olarak giderek yapmıştı.

Almanya'da düzenli olarak forma giyen Hakimi, Georginio Wijnaldum'un ardından bu yaz PSG'ye katılan ikinci büyük yıldız olacak.

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