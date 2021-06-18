Burak Yılmaz'ın takım arkadaşı Reinildo silahla alıkonuldu

Lille'in sağ beki Reinildo Mandava silahlı bir araba kaçırma girişiminin ardından "travma geçirdi."

Burak Yılmaz'ın Lille'den takım arkadaşı Reinildo Mandava tatildeyken silahlı bir araba kaçırma girişiminin kurbanı oldu.

Fransa'da Lille ile birlikte şampiyonluk yaşayan Reinildo Mandava birkaç günlüğüne ülkesi Mozambik'e döndü.

Bir arkadaşının düğününe giden Reinildo'nun tatili tam bir kâbusa dönüştü.

Reinildo Mandava neler yaşadı?

Football365'te yer alan habere göre; bir 4x4 arabanın içinde olan Mandava arkadaşının düğününe katılmak için yola çıktı.

27 yaşındaki oyuncunun kullandığı araba kurşunlandı ve silahlı bazı kimseler tarafından alıkonuldu.

Reinildo olaydan yara almadan kurtuldu ancak bir travma geçirdi.

O estado da viatura do internacional moçambicano - Reinildo Mandava depois do atentado sofrido está quinta-feira na Zambézia 🇲🇿🏴‍☠️ pic.twitter.com/UCwyqiUm7d — Omardine Zacarias Omar Rajua (@OmarRajua) June 17, 2021

Olay tanıkları durumun şiddetli bir araba çalma girişimi olduğunu söyledi.

Reinildo'ya yakın bir isim ise yerel basına verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Olaydan dolayı bir travma yaşadı ve çok korkmuş durumda."

Lille'in sağ beki, Mozambik'te bir liman kenti olan Quelimane'de polislerin müdahalesi ile suçlulardan kurtuldu.

Lille ne söyledi?

Lille resmî sosyal medya hesabından Reinildo hakkında bir mesaj yayınladı:

"Reinildo, Perşembe günü Mozambik'te bir saldırının kurbanı oldu.

Neyse ki oyuncu iyi durumda ve ona iyi dileklerimizi gönderebiliriz!"

Ce jeudi, au Mozambique, notre latéral gauche Reinildo a été victime d'une agression.



Nous pouvons heureusement confirmer que le joueur se porte bien et lui envoyons nos forces ! 💪 — LOSC (@losclive) June 18, 2021

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