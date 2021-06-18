Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Türkiye'ye gelmek istemiyorlar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un birçok teknik direktörün Türkiye'de çalışmak istemediğini söylediği iddia edildi.

Gelecek sezon teknik direktörlük koltuğunda oturacak ismi henüz açıklamayan Fenerbahçe'de Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Milliyet'te yer alan habere göre; Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmede Başkan Koç, teknik direktör arayışlarıyla ilgili bilgi verdi.

Ali Koç neler söyledi?

Başkan Ali Koç, birçok önemli teknik direktörün Türkiye'de görev yapmak istemediğini belirtti.

"Bu güne kadar birçok teknik direktör ile görüştük. Ancak bu isimler bize Türkiye'de çalışmak istemediklerini ilettiler. Kimse gelmek istemiyor.

"Çalışmalarımız sürüyor. Şu anda üç tane adayımız var. Bu üç isimle artık son görüşmeleri gerçekleştirip kararımızı vereceğiz.

"Etik olarak baktığımız zaman da yeni teknik direktörün açıklamasını seçimden sonra yapmak istiyoruz. Seçim sonucu resmi olarak açıklandıktan sonra. Kongreden önce anlaşma yapılır ancak yeni teknik direktör açıklaması daha sonra olacak."

Fenerbahçe geçen sezon ne yaptı?

Sezona Erol Bulut yönetiminde ve önemli transferlerle başlayan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında Vodafone Park'ta oynanan ve 1-1 sona eren Beşiktaş derbisinin ardından görevden alınmıştı.

Kalan haftalarda Emre Belözoğlu'nun yönettiği sarı - lacivertliler, 40 haftada topladığı 82 puanla ligi üçüncü sırada tamamladı.