Ronald Koeman: Lionel Messi kariyerini Barcelona’da bitirmeli

Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman, Lionel Messi’nin takımda kalacağından emin gözüküyor.

Hollandalı teknik adam, Arjantinli yıldızın kısa süre içinde Barcelona ile sözleşme yenileyeceğine inanıyor.

Yaklaşık bir yıl önce Barcelona’dan ayrılmak istediğini açıklayan Lionel Messi, daha sonra takımda kalmaya ikna olmuştu.

33 yaşındaki oyuncunun kontratı bu ay sonunda bitecek. Mart ayında yeniden Barcelona başkanlığına seçilen Joan Laporta, Lionel Messi ile yeni sözleşme imzalayabilmek için önce kadrodaki bazı isimleri satmaları gerektiğini söylemişti.

Borçlar zor duruma soktu

İçinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar pandemi süreciyle derinleşen Barcelona, toplamda bir milyar euro’yu aşan bir borç yükü altında.

Babası Martin Koeman’ın Groningen Stadı önüne yerleştirilen heykelini ziyaret eden Ronald Koeman, basına Messi’nin kontrat durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

SPORT’a konuşan Koeman; “Messi kariyerini Barcelona’da bitirmeli. Umarım kısa zamanda resmi sözleşme imzalanır” ifadesini kullandı.

Barcelona, Arjantin formasıyla Copa America’da mücadele eden Messi’yle turnuvanın ardından masaya oturacak.

Depay takviyesi

Messi’yi, takımda kalması halinde gelecek sezon Hollandalı yıldız Memphis Depay ile yan yana izleyebiliriz.

27 yaşındaki oyuncunun bedelsiz olarak Barcelona’ya transfer olması bekleniyor. Koeman’a göre bu transferin sonuçlanması da an meselesi.

“Neredeyse her şey tamamlandı, geriye sadece imzalar kaldı. Umarım takımımıza katılır, o ilgi çekici bir oyuncu.”

Koeman, Depay’ın Euro 2020’de Avusturya’ya karşı penaltıdan bir gol attığı maçı tribünden izlemişti.

Wijnaldum reddetti

Barcelona’nın listesindeki bir diğer Hollandalı Georginio Wijnaldum ise Katalan devinden gelen teklifi reddederek Paris Saint-Germain ile anlaştı.

Liverpool ile olan sözleşmesi ay sonunda bitecek olan Wijnaldum, Fransız kulübü ile üç yıllık kontrat imzalayacak.

Wijnaldum’un kararında belirleyici faktörün iki teklif arasındaki büyük maaş farkı olduğu iddia edilmişti. Ancak 30 yaşındaki oyuncuya göre; PSG’yi seçmesinin sebebi karar aşamasında Barcelona’ya göre daha çabuk hareket etmeleri.

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