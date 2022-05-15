Polise sığınan Bursasporlu futbolcular, Bursa'ya dönmek istemedi

Bandırmaspor'a deplasmanda 4-2 yenilen Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'den 2. Lig'e düştü ve ortalık karıştı.

Dönüş yolunda olan futbolculardan kaptan Burak Altıparmak, otobüsten inerek taraftara yönelik bir sözlü hakarette bulununca bir taraftar, Altıparmak'a saldırdı.

Söz konusu taraftar, 31 yaşındaki oyuncunun önce boğazına sarıldı ardından da yumruk attı.

Bu esnada oldukça korkan Altıparmak, emniyet mensuplarından yardım istedi.

Burak Altıparmak ne dedi?

Fiziksel saldırının ardından otobüse geri dönen Altıparmak, kafileyi koruyan polise şunları söyledi:

"Size yazıklar olsun! Dövecekler bizi burada ya! Korkuyoruz ağabey. Camları indirecekler. Asıl sıkıntı Bursa'da olacak."

Öte yandan Bursaspor kafilesi, oyuncular tesislere dönmek istemediği için Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne dönmedi.

Tesislerde, takımı protesto etmek için yaklaşık 500 taraftar bulunuyordu ve büyük güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Bursaspor nasıl küme düştü?

Yeşil-beyazlıların, kümede kalma umudunu son haftaya taşıması içinde Bandırmaspor deplasmanından galibiyetle dönmesi gerekiyordu.

Maçın henüz başında 2-0 geriye düşen Bursaspor, soyunma odasına 2-2 gitmeyi başarsa da ikinci devrede yediği iki gol ile sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Altınordu, Balıkesirspor'u 1-0 geriden gelip 2-1 mağlup edince Bursaspor'un küme düşmesi kesnileşmiş oldu.

Daha fazlası için:

Lewandowski, Bayern'e veda etti

Oğuz Çetin: Alex'in heykeli yapılmamalıydı

Max Kruse, Bundesliga'ya damga vurdu