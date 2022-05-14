Bundesliga'da 2021-2022 sezonu son hafta karşılaşmalarının ardından noktalanırken, Wolfsburg sahasında konuk ettiği şampiyon Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldı. Florian Kohfeldt'in takımı adına maça damgasını vuran isim ise bir gol bir de asistle oynayan eski Fenerbahçeli Max Kruse oldu. 34 yaşındaki oyuncu ilerleyen yaşına rağmen formunu koruduğunu ispatladı.

Sezonu Fenerbahçe'den transfer olduğu Union Berlin'de açan ancak devre arasında Wolfsburg'a katılan Kruse tüm kulvarlarda 37 maça çıkarken, bu karşılaşmalara 15 gol ve altı asist sığdırdı.

Kruse Bundesliga'da geçtiğimiz sezon da oldukça etkili olmuş ve 22 maçta 11 gol, beş asistle oynayarak, Almanya'nın olimpiyat kadrosunda kendisine yer bulmuştu.

2019-2020 sezonu başında transfer olduğu Fenerbahçe'den pandemi döneminde maaşının zamanında ödenmediği gerekçesiyle ayrılan Kruse, sarı-lacivertli takımla uzlaşamayınca konu FIFA'ya taşınmıştı.

34 yaşında 5 milyon euro ödendi

FIFA, Fenerbahçe'nin Kruse'ye tazminat ödemesi yönünde bir karar verirken, iki taraf arasındaki görüşmelerin ardından anlaşma sağlanmıştı.

İlerleyen yaşına rağmen devre arasında Wolfsburg'a 5 milyon euro karşılığında transfer olan Kruse, bu takıma 2015 yazında 12 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Daha önce Werder Bremen, Freiburg ve Borussia Mönchengladbach formaları da giyen Kruse zaman zaman sergilediği etkili performanslara rağmen Almanya Milli Takımı'na düzenli davet edilen bir oyuncu olamamıştı.

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