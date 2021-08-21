Pochettino: PSG'nin bir takım inşa etmesi gerekiyor ve bu kolay olmayacak

Lionel Messi liderliğindeki yıldızların PSG'ye transferi, Mauricio Pochettino'nun takımdaki dengeyi nasıl kuracağı sorusunu beraberinde getirdi.

Mauricio Pochettino, Paris Saint-Germain'in yaz transfer döneminde yıldızları toplamasının ardından takımda geliştirilmesi gereken işler olduğunu söylüyor.

PSG, geçtiğimiz sezon Ligue 1 şampiyonluğunu Lille'e kaptırmasının ardından, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos ve Gianluigi Donnarumma'yı başkente getirdi.

Barcelona'dan ayrılışının ardından Lionel Messi'yi de takıma kazandıran Paris ekibinde dengenin kurulması biraz zaman alacak.

Mauricio Pochettino ne söyledi?

Brest'i 4-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuşan Arjantinli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Sezonun başındayız, tüm takımların maç kazanmasının ne kadar zor olduğunu görüyoruz."

"Geliştirilmesi gereken şeyler var. Savunmada bize zarar verebilecek geçiş oyununun önüne geçmeliyiz.

Sezona iyi başlayan bir takıma karşı zorlu bir zeminde üç puan aldığımız için mutluyum."

"Yıldızlaşan birçok oyuncumuz var, ancak bir takım inşa etmemiz gerekiyor, işin zorluğu da bu.

Kolay olmayacak, sahip olduğumuz yetenekler arasındaki dengeyi kurmalıyız. Bu da zaman alacak."

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Tüm endişelere rağmen PSG ligdeki ilk üç maçını kazandı ve Messi, Ramos, Donnarumma henüz takımla ilk maçına çıkmadılar.

Pochettino tüm yıldızları ilk 11'de nasıl en iyi şekilde kullanacağını bulmaya çalışırken Şampiyonlar Ligi hedefi de Parisliler için kilit nokta olmaya devam edecek.

Lionel Messi, PSG'nin 29 Ağustos'ta oynayacağı Reims maçında boy gösterebilir.

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