Klopp: Salah’a, Liverpool efsanesi olabileceğini söylemedim

Alman menajer, Mısırlı futbolcunun yeni sözleşme imzalaması için ekstra motivasyonlara ihtiyacının olmadığını söylüyor.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, kulübün Mohamed Salah ile yeni sözleşme için görüşmelere başladığını doğruladı.

Goal’ün anladığı kadarıyla Kırmızılar, Mısırlı yıldız ile iki yıllık yeni kontrat imzalamayı hedefliyor. Eğer bu gerçekleşirse Salah, haftalık 250 bin pound kazanarak kulüp tarihindeki en yüksek maaş alan oyuncu olacak.

Golcü forvetin sözleşmesinin sona ermesine iki yıl kala Liverpool kaynakları, oyuncu ile kontrat yenileneceğinden oldukça emin. Tıpkı daha önce Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Alisson Becker ve Virgil van Dijk’ta olduğu gibi.

Klopp ne söyledi?

Burnley ile cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın öncesinde basın toplantısında konuşan Alman menajere, Salah’ın sözleşme görüşmelerinde herhangi bir gelişme olup olmadığı soruldu.

Klopp, soruya şu yanıtı verdi:

“Kulüpte olan hemen hemen her şeye dahilim. Belki benim olmadığım bazı konuşmalar olabilir, bu mümkün ama emin değilim. Genelde her şeyi biliyorum.

“Her zaman olduğu gibi, bu tür konulardan bahsetmiyoruz. Henderson konusunda bu tutuma biraz sadık kalmadığımı biliyorum ancak bu, bundan sonra size görüşmelerle ilgili en küçük detayı aktaracağım anlamına gelmiyor.

“Mohamed Salah gerçekten çok hem form olarak hem de mental açıdan harika bir durumda.

“Hepimiz yetişkiniz, profesyoneliz. Görüşmeler elbette olabilir. Bir karar varsa o zaman size söyleriz.

“O zamana kadar iki tarafın nasıl çalıştığı önemlidir. Bu sadece Salah ile ilgili değil, genel bir değerlendirme.

“Sözleşmesinin sona ermesine iki yıl kala, kontrat uzatmak için görüşmeler olduğunu hayal edebilirsiniz. Bu, normal.”

Jordan Henderson’ın sözleşme durumu ne olacak?

Daha önce Henderson ile üç yıllık yeni bir anlaşma yapılacağına dair ipuçları veren Alman menajer, bu konuyla ilgili herhangi bir aksiliğin olup olmadığının sorulması üzerine, “Hayır. Her şey yolunda” yanıtını verdi.

Salah’ın rekorları, sözleşme imzalaması için önemli bir unsur olabilir mi?

Mısırlı yıldız, Premier Lig’e her zamanki gibi yüksek perdeden giriş yaptı ve sezonun ilk maçında Norwich deplasmanında bir gol atıp iki de asist yaptı.

Kırmızılar için 204 maçta 126 gol atan Salah, kulüp tarihindeki tüm zamanların golcü listesinde 12. sırada yer alıyor ve 10. sıradaki Sam Raybould’un gol sayısına ulaşmak için sadece dört gole ihtiyacı var.

Peki bu rekorlar ve Liverpool tarihinin en golcü oyuncusu olma ihtimal, Salah’ı yeni sözleşme imzalama konusunda ikna edebilir mi?

Klopp, bu soruyu duyunca gülümsedi ve şu yorumu yaptı:

“Bunu yapmak zorunda değilim. Çünkü bunları biliyor. Mohamed Salah tüm bunların farkında ve bu kesinlikle iyi! Bundan zevk alıyor.

“Rekorlar kırmak harika bir şey ve zaten kırdığı rekorlar çılgınca. Açıkçası geçen hafta gol attığında, Premier Lig tarihinde art arda beş sezonun açılış maçında gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçtiğini bilmiyordum.

“Bunu herkesin yapamamasının bir nedeni var. Çünkü gerçekten çok zor!

“Kırdığı rekorları biliyor ve tarzını değiştirmesi gerekmiyor. Sadece futbol oynaması gerekiyor. Çok çalıştığında daha çok gol atabileceği durumlar olacak.”

"Kalitesiyle bunu açıkça yapabilir ve bence asistlerle de rekorlar kırabilir.

“Onunla gerçekten mutluyum ama ona şimdiye kadarki en büyük Liverpool efsanesi olabileceğini söylemedim.”

Daha fazlası için:

Muhammed Gümüşkaya golü attı ama armayı bulamadı

Hikmet Karaman ile Younes Belhanda arasında küfürlü gerginlik

James Rodriguez’den tepki çeken açıklama: “Everton’ın rakibini bilmiyorum”