Saatlerini Fransa yönünde ayarlayan Real Madrid'de Robert Lewandowski'ye yer yok.

Polonyalı yıldız açık denizlere açılmak istese de onunla sözleşme imzalayabilecek kulüplerden Real Madrid'in gündeminde yer almıyor.

Sky Sports'un haberine göre; Robert Lewandowski, Bayern Münih'ten ayrılarak yeni bir meydan okumaya adım atmak istiyor.

Alman devi, Lewandowski'yi 115 milyon euro'nun altında satmak istemezken 32 yaşındaki oyuncunun maliyetini karşılayabilecek sayılı kulüp var.

Robert Lewandowski'ye Kylian Mbappe engeli

AS'ın haberine göre; Real Madrid de dahil olmak üzere adı çeşitli kulüplerle anılan Lewandowski, İspanyol devinin transfer listesinde yok.

İngiliz medyasında Polonyalı yıldızın Real Madrid forması giymek istediği yazıldı.

Ancak Kylian Mbappe, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in tek önceliği. Bu nedenle Madrid ekibi, Lewandowski transferine olumlu yaklaşmıyor.

Lewandowski ise Alman devinde mutlu ancak 35 yaşına gelmeden yeni bir meydan okuma istiyor.

Pep Guardiola: Lewandowski önemli bir futbolcu

Robert Lewandowski'nin adının anıldığı bir diğer kulüp ise Manchester City'di.

City'nin menajeri Pep Guardiola, Norwich maçından önce Lewandowski hakkında açıklamalarda bulundu.

Guardiola, Bayern Münih’ten ayrılmak istediği iddia edilen eski öğrencisi Lewandowski’nin transferinin mümkün olmadığını belirtti:

"Lewandowski Bayern Münih için çok önemli bir futbolcu ve kariyerine orada devam edecek."

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