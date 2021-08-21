Real Madrid "son 10 yılın" transferini gerçekleştirmek için planlarını "sakinlikle" sürdürüyor.

PSG ile sözleşme yenilemeyi kabul etmeyen Kylian Mbappe'nin adı uzun süredir Real Madrid ile anılıyor.

Messi'yi kadroya kazandıran Paris ekibi, Mbappe - Neymar - Messi üçlüsüyle göz kamaştırmak isterken Real Madrid ise Mbappe planlarını sıkı tutuyor.

Mbappe için son on gün

AS'ın haberine göre; Transfer pazarının kapanmasına sadece on gün kaldı ve Real Madrid ofislerinde Kylian Mbappe çalışmaları "sakinlikle" sürüyor.

Fransız yıldızın transferine öncelik veren Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Mbappe'nin 2022 yazında biten sözleşmesini bir koz olarak görüyor.

PSG'yi masaya oturmaya ikna etmekte zorluk yaşayan İspanyol devi, önemli olanın 22 yaşındaki oyuncunun iradesini sağlam tutmak olduğunu düşünüyor.

Mbappe bu yaz olmasa da önümüzdeki sezon sahalarda Real Madrid formasıyla rol alabilir.

Mbappe'nin Paris ekibiyle sözleşme yenilememe ısrarı PSG sportif direktörü Leonardo'yu bile şaşırttı.

Fransa Milli Takımı'ndan arkadaşı Karim Benzema, Mbappe'ye sık sık Bernabeu'ya gelişinin çok güzel olacağını yansıtan mesajlar veriyor.

Mbappe, PSG Başkanı'nın sözlerine alındı

"Rekabetçi bir takım istediğini söyledi ve bundan daha iyisi yok. Artık sözleşme yenilememek için bir bahanesi yok."

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin Lionel Messi'nin imza töreninde Mbappe hakkında söylediği bu sözler, Fransız yıldızı incitti.

Ancak Madrid ekibi, Mbappe'den PSG başkanını kızdıracak açıklamalar yapmamasını istedi.

Real Madrid, PSG'ye Mbappe için ne kadar ödeyecek?

İspanyol devi, Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak için büyük bir teklifte bulunmaya hazır.

PSG'nin Fransız yıldız için masaya oturmayı kabul etmesi halinde Real Madrid'in teklifi 130 ile 170 milyon euro arasında olacak.

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