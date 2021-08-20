Tecrübeli teknik direktör ile yıldız oyuncu, saha kenarında tartışma yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftası biraz gergin başladı.

Haftanın açılış maçı olan Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor karşılaşmasında saha kenarında ilginç bir olay yaşandı.

Ne oldu?

Adana Demirspor'un yıldız oyuncusu Younes Belhanda, taç çizgisinde rakibine bir müdahalede bulundu ve daha sonra yerde kaldı.

Faslı orta sahanın, oyuncusunun kafasına darbe vurduğunu söyleyen Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman saha kenarında adeta çılgına döndü.

Televizyona yansıyan görüntülere göre Belhanda daha sonra ayağa kalkıp Hikmet Karamana'a 'F*ck you!" diyerek küfür etti.

Daha sonra Karaman, Faslı oyuncuyu hakeme şikâyet ederek, "F*ck you diyor!" diyerek bağırdı.

Pozisyonun ardından Mario Balotelli kenara gelerek Hikmet Karaman'la konuştu. Fakat İtalyan golcü o esnada Kayserisporlu oyuncu ile yaşadığı tartışma nedeniyle sarı kart gördü.

Kayserispor - Adana Demirspor maçı nasıl sonuçlandı?

2. haftanın açılış mücadelesinde Kayserispor, yeni hocası Hikmet Karaman yönetiminde Adana Demirspor'u konuk etti.

Sarı-kırmızılılar, 17. dakikada Gökhan Sazdağı'nın golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.

Konuk ekip, 62. dakikada Akintola'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Asisti yapan isim ise Mario Balotelli oldu.

Kalan sürede gol olmayınca karşılaşma 1-1'lik sonuçla sona erdi.

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