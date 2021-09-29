Pochettino: “Messi’nin golüne sevinmeliydim, özür dilerim!”

Arjantinli teknik direktör, Messi’nin PSG ile ilk golünü kaydetmesinin ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Şampiyonla Ligi’ndeki ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Paris Saint-Germain, ikinci maçında ise Manchester City’yi Parc des Princes’te 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Fransız ekibi grup liderliğine yükselirken Lionel Messi de yeni kulübüyle ilk golünü kaydetti. Altı Ballon d’or’u bulunan yıldız oyuncu, Mbappe ile paslaştıktan sonra Ederson’u jeneriklik bir golle mağlup etti ve yıldız oyuncunun yanı sıra Mauricio Pochettino da çok büyük bir sevinç yaşadı.

Arjantinli teknik adam, vatandaşının kaydettiği golün ardından özür diledi ve sevincinin nedenini açıkladı.

Neler söylendi?

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Pochettino, Messi’nin ilk golüne dair şunları söyledi:

“Yıllardır Messi’yi gol atarken izledim ama hep bana rakipti. Bizim için, takımımız için ilk golünü kaydetti ve bunu kutlamam gerekiyordu, özür dilerim. “

“Ondan bu tip performanslara ihtiyacımız var ve onun gibi oyuncular gol atma ihtiyacı hissediyorlar. 20 yıllık Barcelona kariyerinden sonra yeni takımıyla bağlar kurması gerekiyor. Şu anda farklı duygular içerisinde.”

“İlk golünü attı ve bu kez Leo ile aynı takımdaydık. Üst düzey bir oyuncu, tabii ki bunu demekle yeni bir şey söylemiş olmuyorum ama bundan çok daha fazlasını da yapabilir.”

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