Hayalini dövme yaptırdı, Bernabeu'da Real Madrid'e gol attı

Bazen imkansızlıkları gerçek yapmak için sadece niyet koymak bile yeter. Sheriff Tiraspol'e galibiyet golünü getiren Thill de öyle yapmış.

Sebastien Thill, Real Madrid'e karşı takımına galibiyeti getiren golünü atarken başka bir sayfaya da kendi hikâyesini yazdı.

Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında Real Madrid, Bernabeu'da Moldova ekibi Sheriff Tiraspol'ü konuk etti.

Bir Moldova takımı ve aynı zamanda Sheriff Tiraspol de tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyordu.

Ancak karşılaşma Jasurbek Yakhshiboev ve Sebastien Thill'in kaydettiği gollerle 2-1 Moldova ekibi lehine sonuçlandı. Real Madrid'in tek golünü kaydeden ise penaltıdan bulduğu skorla Karim Benzema oldu.

Sebastien Thill ne hayal etti?

Sheriff Tiraspol'e galibiyeti, Sebastien Thill'in 89. dakikada kaydettiği gol getirdi.

27 yaşındaki oyuncu kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi sahnesinde rol alırken bacağındaki dövme dikkat çekti.

Şerif Tiraspol'den Sebastien Thill'in Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hayal ettiğini gösteren bir dövmesi var.



Dün gece, Santiago Bernabeu'da Real Madrid'e karşı galibiyet golünü attı.



🥺 pic.twitter.com/4T63skjJ4S — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) September 29, 2021

Devler Ligi'nde oynamayı hep hayal eden Sebastien Thill'in bu anın bir karesini dövme yaptırması başka bir hikâyenin kapısını araladı.

Bernabeu'da hem Sheriff Tiraspol'ün hem de Sebastien Thill'in hayali gerçek oldu.

Real Madrid'i ne bekliyor?

La Liga'da henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Real Madrid, 3 Ekim'de Espanyol ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk maçta deplasmanda Inter'i 1-0 mağlup etmişlerdi ancak Sheriff'e yenildiler.

İspanyol ekibi, Devler Ligi yoluna 19 Ekim'de Shakhtar karşılaşması ile devam edecek.

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