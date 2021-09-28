Beşiktaş, 55 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde aynı kadere teslim oldu

Ajax karşısına sakatlıklarla çıkan siyah-beyazlılar için 55 yıl sonra aynı senaryo yaşandı.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Ajax deplasmanına konuk olurken 1966'da oynadıkları karşılaşmanın bir döngüsünü yaşadılar.

Siyah-beyazlılar'da yaşanan sakatlıkların üst üste binmesiyle Beşiktaş, Amsterdam'a 12 oyuncusundan mahrum gitti.

Sergen Yalçın'ın öğrencileri, ilk yarıda yedikleri gole kadar istikrarlı bir oyun sergiledi ve ilk dakikalarda Michy Batshuayi'nin bir şutu direğe takıldı.

Kartal için Ajax lehine farklı bir galibiyet beklenirken karşılaşma 2-0 sonuçlandı.

Beşiktaş, 55 yıl önce ne yaşadı?

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Ajax ile 28 Eylül 1966'da da karşı karşıya gelmişti.

O dönem Avrupa'nın en iyi takımlarından birine karşı mücadele edecek olan siyah-beyazlılar, Hollanda'ya yine sakatlıklarla boğuşarak gitti.

Karşılaşmanın sonucu ise 2021'de olduğu gibi o dönem de 2-0 sonuçlandı ve Beşiktaşlı Yusuf Tunaoğlu'nun bir şutu direkten döndü.

28 Eylül 1966 | Ajax 2-0 Beşiktaş

28 Eylül 2021 | Ajax 2-0 Beşiktaş



Hayat bir döngüden ibarettir.#UCL pic.twitter.com/j4NjA8ySRR — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) September 28, 2021

Rövanş maçında ne oldu?

Beşiktaş, 1966'da karşı karşıya geldiği Ajax'ı rövanşta Ali Sami Yen Stadı'nda ağırladı.

Siyah-beyazlılar, Hollanda ekibini 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Beşiktaş'ı ne bekliyor?

Beşiktaş, 2 Ekim'de Sivasspor'u Vodafone Park'ta konuk edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde ise 19 Ekim'de Sporting'i ağırlayacak. Ajax ile rövanş maçı, 24 Kasım'da oynanacak.

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