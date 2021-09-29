PSG, Lionel Messi'yi barajda bariyer olarak kullandı: "Bu saygısızlık"

Paris ekibiyle Manchester City'yi alt eden Arjantinli yıldız, Paris Saint-Germain için "bariyer" bile oldu.

Rio Ferdinand, Pochettino'nun Lionel Messi'ye verdiği görevi saygısızlık olarak görüyor.

Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Paris Saint-Germain, Manchester City'yi konuk ederken Paris ekibi sahadan 2-0 galip ayrıldı.

PSG'nin gollerini Isrissa Gueye ve Lionel Messi kaydetti ve Arjantinli yıldız böylece yeni takımı için ilk golünü atmış oldu.

Rio Ferdinand ne söyledi?

Eski İngiliz futbolcu ve yorumcu Rio Ferdinand BT Sport'a yaptığı açıklamalarda, Lionel Messi'nin PSG barajında bariyer olarak görev yapmasını "saygısızlık" olarak nitelendirdi:

"İnanamadık. O tarihin en iyilerinden biri, en ama en iyisi. Pochettino antrenmandayken birinin çıkıp, "Hayır, hayır, bu Messi'ye olamaz" demesi gerekirdi.

Bunu yapamazsın, saygısızlık. Olmamalıydı."

"Takımda olsaydım ona 'Sakin ol, bunu senin için ben yapacağım." derdim."

"Messi böyle bir oyuncu değil."

Lionel Messi ne söyledi?

Maçın ardından Canal+’a açıklamalarda bulunan Messi, şunları söyledi:

“Harika bir rakibe karşı oynadık ve mükemmel bir geceyi geride bıraktık. Brugge beraberliğinden sonra bu maçı kazanmak bizim için çok önemliydi.”

“Gol attığım için çok mutluyum. Son zamanlarda çok fazla süre alamadım ve bu stadyumda daha önce yalnızca bir maça çıkabilmiştim. Yavaş yavaş uyum sağlıyorum. Önemli olan kazanmaya devam etmemiz”

“Geçen sezon final oynayan çok önemli bir rakibi mağlup ettik. İlerlemeye ve gelecek adına gelişim göstermeye devam etmeliyiz."

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Lionel Messi, PSG formasıyla attığı ilk golüyle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde başarısına başarı kattı.

City karşısında bulduğu golle birlikte art arda 17. golünü kaydeden Messi, Benzema'nın rekoruna ortak oldu. Bu ikiliyi ise 16 maçla Cristiano Ronaldo takip ediyor.

Ayrıca Messi, İngiliz takımlarına karşı oynadığı 35 maçta 27. golünü bulmuş oldu ve en yakın takipçisine 15 gol fark attı.

Bu gol, Messi’nin Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 121. gol oldu ve Arjantinli yıldız, Ronaldo’nun 14 gol arkasında yer aldı.

Son olarak Messi, eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın takımlarına karşı çıktığı beşinci maçta yedinci golünü kaydetti.

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