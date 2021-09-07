Pique'den itiraf: Shakira ile çıkmaya başladığımda Guardiola ile aramız bozuldu

Barcelona'nın kaptanı Katalan ekibinde geçirdiği dönemi ve takımın içinde bulunduğu son durumu masaya yatırdı.

Barcelona'nın tecrübeli savunma oyuncusu Gerard Pique, Lionel Messi'yi kaybeden ve çalkantılı günler geçiren Katalan ekibinin son durumunu değerlendirdi. Çarpıcı açıklamalar yapan 34 yaşındaki futbolcu, eski başkan Josep Maria Bartomeu'nun Barcelona tarihinin en kötü başkanlarından biri olduğu yönünde itirafta bulundu.

Pique ne söyledi?

Komedi programı La Sotana'ya konuşan ve hiçbir kulübün her zaman mükemmel seviyede kalamayacağını belirten Pique iniş ve çıkışların futbol takımları için oldukça normal olduğunu söyledi:

"Barcelona uzun bir süredir harika bir seviyedeydi ama bu seviyede kalabilmek her zaman kolay değil. Hiçbir kulüp her zaman mükemmel seviyede kalamaz. İniş ve çıkış dönemleri futbol için oldukça doğal süreçler.

"Guardiola döneminin öncesinde de şu an olduğu gibi bir dönemden geçiyorduk ve bunun bir geçiş süreci olduğunu unutmamak gerekiyor. Bartomeu Barcelona tarihinin en kötüsü mü bilmiyorum ama benim gördüklerim arasında pek iyi bir yerde olmadığını söyleyebilirim.

"Kulübün gittiği yer Katalanların istediği yer değil ve buna kendimi de dahil edebilirim. Yine de onun döneminde altyapıdan çok sayıda iyi oyuncunun yetişmişti."

Guardiola ve Shakira itirafı

Futbolu bırakacağı tarihe de değinen Pique, takıma artık fayda sağlayamayacağını hissettiği an bu kararı almakta gecikmeyeceğini belirtti:

"Bu sezon son sezonum olabilir. Belki bir sezon daha oynayabilirim. Takıma uzun süredir verdiğim katkıyı artık veremeyeceğimi hissettiğimde futbolu bırakma karar alacağım. Ne zaman iyi ve faydalı olduğumu, ne zaman katkı yapamayacak durumda olduğumu biliyorum. Geçen yıl 4-5 beş oynayamamak berbat bir duyguydu ama bunun nedeni yaşadığım sakatlıklardı"

Barcelona'nın altın çağı olarak nitelendirilen Pep Guardiola dönemine de değinen Pique, başarılı teknik direktörün takımın üzerinde mutlak bir hakimiyet istediğini ve bunun zaman zaman kendilerini zorladığını söyledi:

"Guardiola ile zaman zaman büyük gerilimler yaşadık. O her şeyin kontrolünün kendi elinde olmasını istiyor. Shakira ile çıkmaya başladığımda Guardiola ile olan ilişkim değişti ve işler kötüye gitti.

"En kötü sezonum Guardiola'nın son sezonuydu ve ayrılmayı düşünebilirdim. Şu an ise oldukça iyi bir ilişikimiz var."

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