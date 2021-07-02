Pereira'nın Fenerbahçe'si beş kategoride zirvedeydi

Vitor Pereira, Fenerbahçe’yi çalıştırdığı tek sezonda yakaladığı istatistiklerle göz doldurmuştu.

Fenerbahçe, 2015/16 sezonunda da takımı çalıştıran Vitor Pereira’yı yeniden göreve getirdi.

Fenerbahçe’de ikinci Vitor Pereira dönemi

Sarı lacivertli takım Portekizli teknik adamın idaresinde Süper Lig şampiyonluğu için Beşiktaş ile kıyasıya bir mücadeleye girmişti. Fenerbahçe o sezon şampiyonluğu Beşiktaş’a kaptırsa da, Pereira’nın Fenerbahçe’si birçok kategoride zirvedeydi.

Sezon boyunca kalesinde sadece 27 gol gören Fenerbahçe’yi bu kategoride 33 gol yiyen Konyaspor izledi. Şampiyon Beşiktaş ise rakiplerine 35 gol izni verdi.

17 kez kalesini gole kapatan Fenerbahçe, bu alanda da ilk sıranın sahibiydi.

Sezonu Beşiktaş 75, Fenerbahçe 60 golle tamamlamış olsa da, atılan gol sayıları tüm tabloyu ortaya koymuyor. Ligin en fazla net gol pozisyonuna giren (104) ve en yüksek gol beklentisi yakalayan (66.59 xG) takımı olan Sarı lacivertliler, Pereira yönetiminde hücumda da doğru işleri yapmayı başarmıştı.

1 - Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın görev yaptığı 2015/16 sezonunda Süper Lig'in en az gol yiyen (27), en fazla maçta kalesini gole kapatan (17), en fazla net gol pozisyonuna giren (104), en yüksek gol beklentisi yakalayan (66.59 xG) ve en az mağlubiyet alan (4) takımıydı. Döndü. pic.twitter.com/kijf2x2MCK — OptaCan (@OptaCan) July 2, 2021

Yenilmesi güç bir takım yaratmıştı

Fenerbahçe, 2015/16 sezonunda ligde sadece dört maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe’yi beş mağlubiyetle Beşiktaş takip etti.

Pereira ile toplam 61 maça çıkan Fenerbahçe, bu müsabakaların dokuzundan yenilgiyle ayrıldı.

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