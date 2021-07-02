Fenerbahçe’de ikinci Vitor Pereira dönemi

Sarı lacivertli takım merakla beklenen teknik direktör tercihini Portekizli çalıştırıcıdan yana kullandı.

Fenerbahçe, 2015/16 sezonunda da takımı çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Son olarak Çin’in Shanghai Port takımını çalıştıran Portekizli teknik direktör, burada geçirdiği üç yılda bir Çin Süper Ligi ve bir Çin Süper Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Fenerbahçe resmi sitesine konuşan Pereira, yarım kalan işi tamamlamaya geldiğini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı Fenerbahçe'ye dönecek olmaktan duyduğu heyecanı da dile getirdi.

“Fenerbahçe’de her zaman tutkuyu ve hırsı hissetmiştim. Ancak istikrarlı bir yapı kurmak ve hedeflenen başarıya ulaşmak için daha fazla zamana ihtiyaç vardı. Ne yazık ki istediğim kadar zamana sahip olamadım.”

Kupa pişmanlığı

“Fenerbahçe benim için yarım kalmış bir aşktı. Kariyerimde neredeyse gittiğim her kulüpte zaferler ve kupalar kazandım. Ama Fenerbahçe’de kupa kazanamadım.”

Şimdi yarım kalan bu hikâyeyi şampiyonluk kupaları ile taçlandırma zamanıdır. İşte o zaman yarım kalan bu hikâye mutlu bir sona kavuşacak.

Ali Koç’un bakış açısı etkiledi

“Başkan Ali Koç’la yaptığım görüşmede bakış açılarımızın çok benzer olduğunu fark etmem uzun sürmedi. Kendisine bana bu fırsatı verdiği için müteşekkirim. Fenerbahçe’nin geleceği konusunda ortaya koyduğu vizyon, anlattıkları beni oldukça etkiledi.”

“Ocak ayında bir gazeteye verdiğim özel röportajda Türkiye’de kulüplerin yarını düşünmediğini, gelecekle ilgili bir vizyon koymadığını belirtmiştim. Fenerbahçe Spor Kulübü bana çok etkileyici bir plan ve programla geldi.”

“Bu planın bizi başarıya ulaştıracak bir yapılanmanın parçası olduğunu hissediyorum. Bu sebeple çok heyecanlıyım.”

“Taraftarımızın stadyumda yarattıkları coşkuyu da çok özledim.”

“Umuyorum ki önümüzdeki sezon özlenen şampiyonluğa omuz omuza vererek ulaşacağız.”

Üç farklı ülkede şampiyonluk yaşadı

Kariyerinde beşi lig şampiyonluğu olmak üzere toplam sekiz kupa kaldıran Pereira, farklı dönemlerde çalıştırdığı takımlarda dikkat çekici istatistiklere imza attı.

Kariyeri boyunca sırasıyla Portekiz, Suudi Arabistan, Yunanistan, Türkiye ve Çin liglerinde görev yapan Vitor Pereira, Suudi Arabistan ve Türkiye maceraları dışında çalıştığı her ligde şampiyonluk sevinci yaşadı.

52 yaşındaki teknik adam, Porto’da 93 maçta 2,26 puan ve 2,03 gol, Olimpiakos’ta 17 maçta 2,22 puan ve 2,44 gol, Shanghai’da ise 2,03 puan ve 2,11 gol ortalamaları elde etti.

Fenerbahçe, Pereira yönetimindeki 2015/16 sezonunda ligi Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada tamamlamıştı. Sarı lacivertli takımın başında 61 maça çıkan Pereira, 37 galibiyet elde etti ve 2.07 puan ortalaması yakaladı.

Daha fazlası için:

Ramos için Arsenal de devrede

Toni Kroos, Almanya formasına veda ettiğini açıkladı

Avcı: "Yabancı sınırı, yerli oyuncuların gelişimini tıkar"