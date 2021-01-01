Liverpool kaptanı Henderson: Leeds United bize saygısızlık yaptı

Leeds United'ın Avrupa Süper Ligi'ne karşı tişörtleri Liverpool kaptanı Jordan Henderson'ı kızdırdı.

Liverpool kaptanı Jordan Henderson, Nisan ayında oynadıkları Leeds United karşılaşması öncesinde Leeds'li futbolcuların giydikleri tişörtleri "saygısızlık" olarak nitelendirdi.

Leeds United, 19 Nisan'da Liverpool'u evinde konuk etti. Şampiyonlar Ligi'ne gitme hedefi kuran Liverpool karşılaşmaya Sadio Mane'nin golüyle 1-0 önde başladı ancak 87. dakikada Llorente'nin golü durumu 1-1'e getirdi.

Karşılaşma öncesinde ise Leeds United'lı oyuncular, aralarında Liverpool'un da yer aldığı 12 kurucu kulübün Avrupa Süper Ligi kararını protesto etmek amacıyla "futbol taraftarlar içindir" ve "kazanın" yazılı tişörtlerle çıktı.

Stadyum dışında toplanan çok sayıda taraftarın protestoları ve Leeds United'ın duruşu karşılaşmanın önüne geçti.

Jordan Henderson ne söyledi?

Leeds'li oyuncuların karşılaşma öncesinde giydiği tişörtler, Liverpool kaptanı Jordan Henderson'ı kızdırdı.

New York Times'a konuşan Henderson tişörtleri futbolculara yapılan bir saygısızlık olarak görüyor.

"Tişörtlerin saygısızca olduğunu hissettim"

"Biz futbolcular hiçbir şey yapmamıştık. İstediğimiz bir şey değildi."

"Bakarsanız Liverpool'un sahipleri iyi işler çıkardılar."

"Kulübü büyüttüler. Para yatırdılar. Yeni bir eğitim alanı inşa ettiler. Menajerimizi getirdiler."

Süper Lig'in şu anda durumu ne?

Liverpool, Manchetser United, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Tottenham, Atletico Madrid, Inter ve AC Milan taraftarların şiddetli tepkilerinin ardından Süper Lig'den çekildi.

Ancak Real Madrid, Barcelona ve Juventus direnişe devam ediyor. Bu üç kulüp mevcut finansal ortamın belirsizliği nedeniyle değişim için baskı yapmaya devam edeceklerini söylüyor.

Fakat UEFA planların iptal edilmemesi durumunda oyuncuların uluslararası turnuvalardan men edilmesi de dahil olmak üzere ciddi yaptırımlar uygulayacakları konusunda uyardı.

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