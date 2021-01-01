Gareth Bale: Nereye gideceğimi söylersem kaos olur

Sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren Gareth Bale geleceği ile ilgili kararın verildiğini söylüyor.

Gareth Bale yazın nasıl bir hamle izleyeceğini bildiğini ancak söylerse "kaosa neden olacağını" belirtiyor.

Bale geçtiğimiz sezonu Real Madrid'den kiralık olarak Tottenham'da geçirdi ancak Premier Lig ekibinde kalıp kalmayacağı henüz net değil.

Galler'in yıldızı, sezonun son maçında Leicester City'ye karşı mücadele etti ve 4-2 kazandıkları karşılaşmada 2 gol kaydetti.

Gareth Bale ne söyledi?

Sky Sports'a konuşan Gareth Bale, Avrupa Şampiyonası'nın ardından izleyeceği hamleleri bildiğini söylüyor.

"EURO'dan sonra ne olacak? Ne yapacağımı biliyorum ama bir şey söylersem kaosa neden olur."

Kararını ne zaman açıklayacağı sorulduğunda ise Bale şu yanıtı veriyor:

"Açıklamaya ne zaman karar verirsem."

"Hiçbir şey düşünmüyorum, şu anda konsantre olduğum tek şey belli ki bu sezonu güçlü bir şekilde bitirmekti."

"Ardından Avrupa Şampiyonası var ve Galler dışında başka bir şey düşünmüyorum."

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Bale, geçtiğimiz yıllarda Zinedine Zidane yönetiminde Real Madrid'de yer bulmakta zorlandı ve kulübe karşı tavırları tartışma konusu oldu.

Madrid ekibi, oldukça yüksek maaşlı ve rol almayacak bir oyuncunun maliyetini üstlenmek istemeyebilir.

Diğer yandan ise Real Madrid'de Zinedine Zidane dönemi kapanabilir.

L'Equipe'in haberine göre; Florentino Perez ile bir araya gelecek Zidane, Başkent ekibine veda edecek.

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