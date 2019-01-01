Pep Guardiola: Kevin De Bruyne'nin bir problemi varsa beni nerede bulacağını biliyor

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, eğer Kevin De Bruyne'nin bir problemi varsa kendisine söylemesi gerektiğini belirtti.

Manchester City, çarşamba akşamı oynanan Lig Kupası yarı finalinde Burton Albion'ı 9-0 yendi. Karşılaşmanın 58. dakikasında oyundan alınan Kevin De Bruyne doğrudan soyunma odasına giderek bu karardan duyduğu memnuniyetsizliği gösterdi.

BBC Sport'ta yer alan habere göre Guardiola maçtan sonra Belçikalı oyuncu için, "Onunla konuşmadım. Ne düşündüğünü bilmiyorum dolayısıyla bir şey söyleyemem." açıklamasını yaptı.

Orta saha oyuncusu De Bruyne, Carabao Cup yarı final ilk maçında açılış golünü kaydetmiş ve maçın bir saati dolmadan oyundan alınmıştı. Belçikalı oyuncu bu maçla birlikte yaşadığı iki önemli diz sakatlığından sonra 6. maçına çıktı.

47 yaşındaki teknik direktör, De Bruyne hakkında, "Bir sorunu varsa benimle konuşmalı. Nerede olduğumu biliyor." şeklinde konuştu.