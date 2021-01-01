Lionel Messi'nin rekor kıran kramponları açık artırmada alıcısını buldu: 57.500 euro!

Lionel Messi'nin gol rekorunu kırdığı kramponları kanser hastası çocuklara umut oldu. Arjantinli ayrıca bir aşı kampanyasına destek oldu.

Lionel Messi, bu sezon transfer gündeminin parçası olmaya ve rekorlar kırmaya devam ediyor ama bir yandan da hayır işlerine imza atıyor.

Arjantinli oyuncu, Barcelona forması ile gol rekoru kırdığı gün ayağında olan kramponları açık artırmaya çıkardı. Katalonya Ulusal Sanat Müzesi aracılığıyla yapılan satış sonrasında toplanan para, Hospital Universitario Valls'ın bir dayanışma projesine gidecek.

Kişiselleştirilen ve dolandırıcılığı önlemek için bir kimlik doğrulama işaretine sahip olan kramponlar, 57.500 euro'dan alıcı buldu.

Kramponların satışından elde edilecek olan gelir, Katalunya'daki onkolojik hastalıkları olan çocuklara ve onların ailelerine bağışlanacak.

Lionel Messi ne demişti?

Kramponlarını bağışladığı gün konuyla ilgili bir açıklama yapan Lionel Messi şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aynı kulüp için 644 gol atma rekoruna ulaşmak beni çok mutlu etti."

"Diğer yandan iyileşmeye çalışan tüm hasta çocuklara yardım edebilmenin daha önemli olduğunu düşünüyorum."

"Bu müzayedenin bu olağanüstü girişime daha fazla görünürlük kazandırmasını umuyoruz. Benim için çok önemli olan bu olaya verdikleri destek için herkese teşekkür ediyorum."

50.000 aşı bağışına yardımcı olacak üç forma

Lionel Messi ayrıca üç formasını da Güney Amerika'ya 50.000 aşı gönderecek olan Çinli şirket Sinovac'a hediye etti.

CONMEBOL Futbol Genel Sekreter Yardımcısı Gonzalo Belloso, Twitter üzerinden Messi'ye teşekkür ederek bu bağışı duyurmuş oldu. Belloso, "CONMEBOL için 50.000 doz aşı gönderen Sinovac yöneticilerinin, kendilerine 3 forma gönderen Lionel Messi'ye olan hayranlıklarını ifade ettiklerini söylemek istiyorum. O da bu başarının bir parçası!" ifadelerini kullandı.

Messi hangi rekoru kırdı?

Lionel Messi, 22 Aralık'ta Valladolid ile oynanan La Liga maçında bir futbol efsanesi olan Pele'ye ait rekorlardan birini kırdı ve 'aynı kulüpte en fazla gol atan futbolcu' ünvanının yeni sahibi oldu. 644 gole ulaşan Messi bu rekoru, Barcelona forması ile 17 sezonda çıktığı 748 karşılaşma sonunda kırdı.