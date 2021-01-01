Burak Yılmaz: Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür Lille'de başarılı olur

Kariyerini Lille'de sürdüren milli futbolcu Burak Yılmaz, Avrupa'daki ilk sezonunu ve takımının şampiyonluk şansını değerlendirdi.

Ligue 1'de PSG, Monaco ve Lyon ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren lider Lille'in milli futbolcusu Burak Yılmaz, takımının şampiyon olacağına inandığını söyledi.

Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Equipe'e konuşan yıldız oyuncu, kariyerinin Avrupa'da geçirdiği ilk sezonunu değerlendirdi.

Burak Yılmaz ne söyledi?

Ligde şu ana dek 10 golü bulunan Burak iki ay süren sakatlık döneminin dokuz maç kaçırmasına neden olduğunu ve bunun da daha fazla gol atmasını engellediğini söyledi.

"Oynadığım maç sayısına göre attığım gol sayısı gerçekten de fena değil. Fransa'daki ilk iki buçuk ay kolay olmadı ama daha sonrasında alıştım. Futbolun dili evrensel. Adaptasyon sürecim kısa sürdü çünkü daha öncede de yurt dışı tecrübem olmuştu.

"Yurt dışından daha önce de teklifler almıştım ama bulunduğum kulüpler ayrılmamı istemedi.

"Galatasaray'daki başarılı dönemimden sonra Avrupa'dan teklifler aldım. Didier Drogba ve Wesley Sneijder her zaman neden yurt dışında oynamadığımı soruyordu. Bu deneyimi yaşamak istedim ve Lille'in teklifini kabul ettim."

"Tigana'nın payı büyük"

Kendisini genç yaşta Beşiktaş'a transfer eden Fransız teknik adam Jean Tigana'yı babası gibi gördüğünü söyleyen Burak Yılmaz, eski teknik direktörünün kariyerinde büyük rol oynadığını söyledi.

"Tigana beni Antalyaspor için bir alt ligde oynarken Beşiktaş'a transfer etmişti.

"Tıpkı Zeki Çelik'in Türkiye'de bir alt ligden Lille'e transfer olması gibiydi. Hayatımda çok önemli bir yeri var ve ona teşekkür etmek istiyorum."

"Sahada ağebeylik yok"

Lille'de birçok futbolcunun kendisini ağabey gibi görmesini de değerlendiren Burak, takım arkadaşlarına örnek olması gerektiğini söyledi.

"Genç oyuncular bana baktığında onlara her şeyden önce deneyim ve performans göstermek zorundayım. Çünkü sahada ağabeylik yok.

"Bir maç sırasında 18 yaşındaki oyuncuyla 30 yaşında oyuncu arasında hiçbir fark yok. Tek farkım onlardan daha fazla tecrübeye sahip olmam ama ben de her gün yeni bir şey öğreniyorum. Bu karşılıklı bir ilişki."

"Zafer istiyorum"

Burak Fransızca konuşamamasının oyununu ve takım içerisindeki konumunu etkilemediğini söyledi.

"Her şey performansla ilgili. Lille formasıyla zaferler yaşamak istiyorum. Bu yüzden gerekirse sahada dövüşürüm, top isterim ve kazanmak istediğimi herkese gösteririm.

"Önemli olan bu duyguları takım arkadaşlarıma aşılayabilmek. Gençlerin bu anlayışa sahip olmalarıno sağlamak ve mükemmelliğe ulaşmak için birlikte çalışmak."

"Strese girmemeliyiz"

Şampiyon olmak istemelerini inkar edemeyeceklerini söyleyen Burak, önlerindeki fikstürü maç maç değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

"Montpellier, Lyon, Nice, Lens, Saint-Etienne ve Angers'a karşı kazanmak istiyoruz ama bu maçlara şampiyonluk hedefiyle yaklaşmak tehlikeli olabilir.

"Strese yol açmamak için sezon başında olduğu gibi her maçı kendi içinde değerlendirmemiz gerekiyor.

"Şenol Güneş babam gibi"

Şenol Güneş'in bulunduğu konumdaki rolüne de değinen Burak, tecrübeli çalıştırıcının kendisini yakından tanımasının performansında büyük bir fark yarattığını söyledi.

"Şenol Güneş daha önce Trabzonspor'da da teknik direktörlüğümü yapmıştı. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Babam gibidir.

"Nerede oynayabileceğimi ve neler yapabileceğimi biliyor. Milli Takım'da başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir saygı var. Türkiye için sahaya çıkmak açıklayamayacağım bir duygu."

Teknik direktörlüğe sıcak bakıyor

İki yıl önce aklında futbolu bıraktıktan sonra futbolun içinde kalma düşüncesinin olmadığını ancak son dönemde bu fikre daha sıcak baktığını söyleyen Burak, saha içinde kalmak istediğini belirtti.

"Bugün kendimi teknik direktörlüğe biraz daha yakın hissediyorum. Teknik direktör olmasam bile kesinlikle futbolun içinde kalacağım.

"Bir kulübün başkanı ya da yöneticisi olmanın beni mutlu edeceğini sanmıyorum. Bu duyguları yaşamaya devam etmek istiyorum."

Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür talebi

Lille'de görmek istediği Türk oyunculara değinen Burak, Beşiktaş forması giyen Dorukhan Toköz ve Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'in takımında başarılı olacağına inandığını söyledi.

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