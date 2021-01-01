Şenol Güneş'ten Sergen Yalçın'a övgü: Çok başarılı, kendini yeniliyor

Tecrübeli teknik direktör, eski takımının başında şampiyonluğa koşan öğrencisinin iyi yolda olduğunu düşünüyor.

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesinde turnuvaya dair görüşlerini paylaştı.

Dünya Kupası Elemeleri'ne iyi bir başlangıç yaptıklarının altını çizen Güneş, bu yaz ise hedeflerinin büyük olduğunu anlattı.

Güneş ayrıca eski takımı Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı.

Şenol Güneş ne söyledi?

Tivibu Spor' un konuğu olan Şenol Güneş, iyi durumda olduklarını, ama havaya girmeyeceklerini söyledi:

"Üç maçta yedi puan gayet iyi. Ama hem Hollanda'yı hem Norveç'i oyun ve skor olarak iyi geçtikten sonra Letonya maçındaki beraberlik bizim için üzüntü verici oldu.

"Avrupa Şampiyonası'nda ilk hedefimiz gruptan çıkmak. Biz kaybetmenin de kazanmanın da ne olduğunu iyi biliyoruz. Kazanarak havaya girmiyoruz, kaybedince kahrolmuyoruz. Hayat devam ediyor.

"Mart ayında oyuncularımızın daha hazır olduğunu düşünüyorum. Eylül ayında öyle değildi. Bu da Uluslar Ligi'nde görüldü. Şunu söylemeliyim; iyi futbol oynayanlara karşı iyiyiz.

"Dünya Kupası ayrı bir dünya. Orada olmamız gerekiyor. Halkımıza umut verdik. Onu mutluluğa çevirmemiz gerekiyor."

"Cenk Tosun'un Beşiktaş'tan gitmesini istemedim"

Tecrübeli teknik direktör ayrıca BB Erzurumspor maçında geçirdiği sakatlıkla sezonu kapatan ve EURO 2020'de oynayamayacak olan Cenk Tosun hakkında da konuştu:

"Cenk çok yetenekli ve kariyerli bir oyuncu. Beşiktaş'tan ayrılması o anda kulübümün ve kendisinin menfaati için verilmiş bir karardı. Aslında ayrılmasını istememiştim.

"Ne yazık ki Cenk sakatlık yaşadı. Kendisini ziyaret ettim, morali iyiydi, ameliyatı iyi geçti. Sakatlanmasına çok üzüldüm."

"En iyisi Rüştü Reçber"

Son dönemde Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır'ın performanslarını artırması üzerine de konuşan Güneş, buna karşın Türk futbolundaki gelmiş geçmiş en iyi kalecinin Rüştü Reçber olduğunu belirtti:

"Kalecilerin ve genç futbolcuların yetişmesinde en büyük pay altyapıdaki hocalarına ait. Kalecilerimiz çok iyi. Fakat Türk futbolunun en iyi kalecisi Rüştü Reçber'dir. Buna ben de dâhilim. Rüştü benden de iyiydi.

"Bugünkü Sergen Yalçın, o günkü Sergen Yalçın'ın başında olsaydı..."

Güneş, eski takımı Beşiktaş'ın başında başarılı bir sezon geçiren Sergen Yalçın hakkında ise övgü dolu konuştu:

"Sergen Yalçın, oyuncu olarak da çok yetenekliydi. Bugünkü Sergen, futbolcu Sergen'in başında olsa farklı olurdu. Çok zeki, futbolu biliyor. Bunları doğaçlama kullanıyordu, şimdi üstünü doldurdu. Şu anda çok başarılı, kendini yenilediğini düşünüyorum.

"Göztepe'de Ünal Karaman işini saygın bir şekilde yapıyor. Ünal Karaman, Trabzonspor'da da başarılıydı. Okan Buruk da Başakşehir'de başarılıydı. Tırnaklarıyla kazıya kazıya geldi.

"Emre Belözoğlu'nu çok beğeniyorum. Sportif direktörlükle antrenörlük arasında gidip geldi. Fenerbahçe olmasaydı, bizimle de çalışabilirdi. Bu konu gündemimizde vardı. Sportif direktör mü olacak, antrenör mü olacak? Buna karar verecek."