Patron çıldırdı! Real Madrid kadrosunun yarısı satılık

La Liga'da yeni sezonun başlamasına 15 gün kala Real Madrid'de kadro krizi yaşanıyor.

Yeni sezon hazırlıklarını yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti yönetiminde sürdüren Real Madrid'in Kylian Mbappe'yi transfer edip edemeyeceği sorusu cevabını beklerken, kadrodaki belirsizlik de sürüyor. İtalyan teknik direktör her mevkide iki oyuncu olmak üzere 22 oyunculu bir kadro talep ederken, kadro şişkinliği dikkat çekiyor.

La Liga'da sezonun başlamasına 15 gün kala üçü altyapı oyuncusu olmak üzere 30 kişiyle çalışan Real Madrid'de takımdan ayrılacak isimler merakla bekleniyor. Pandeminin getirdiği olumsuz ekonomik tablo nedeniyle kadrodaki bazı oyuncuları satması beklenen İspanyol ekibi, Raphael Varane'ın Manchester United'a transferine onay verdi.

Isco'yu göndermek zor

Brahim Diaz'ı Milan'a, Borja Mayoral'i ise kiralık olarak eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'ya gönderen Real Madrid, 13 ismi transfer listesine koydu. İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre başkan Florentino Perez kadrodaki çok sayıda ismin satışına sıcak bakarken, takımı yenilemek istiyor.

Isco, Jovic, Odriozola, Kubo, Vallejo, Mariano ve Ceballos'u satış listesine koyan Real Madrid yönetimi başta Isco olmak üzere çok sayıda ismin yüksek maaşı nedeniyle kadrosunu boşaltmakta zorlanacak gibi görünüyor.

Öte yandan kulübü tatmin eden bir teklifin gelmesi halinde Odegaard, Hazard, Marcelo, Asensio, Lunin ve Bale ile de yolların ayrılması bekleniyor.

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