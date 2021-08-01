PSG forması giyen Icardi, Juventuslu Ronaldo ile takaslanacak mı?

PSG’li Icardi, Juventus’tan Ronaldo ile takaslanacağı iddialarına açıklık getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Fransız basınından L’Eqiupe, Paris Saint-Germain’in Cristiano Ronaldo’yu kadrosuna katmak istediğini ve Juventus’un da Mauro Icardi’yi istemesi halinde bu iki dev kulübün yıldız isimleri takaslayabileceğini yazmıştı.

Ancak geçtiğimiz günlerde Ronaldo, Juventus’la sezon öncesi hazırlıklarına başladı ve Icardi de bu takas söylentilerine bir açıklık getirdi.

Arjantinli golcü, yoluna PSG’de devam etmek istediğini yineledi.

Neler söylendi?

Bu söylentilere dair Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Icardi, takımda kalacağını şu kelimelerle duyurdu:

“Yeni sezonda, sonrakinde ve sonrakinde de…”

“Bundan hiçbir zaman şüphe duymadım! Haydi PSG!”

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Icardi, birkaç yıl boyunca Inter’in yıldızı olmayı başarmış; ancak Arjantinli golcü ilerleyen süreçte takımıyla bazı gerginlikler yaşamıştı.

Yeni sözleşme konusunda yaşanan belirsizliklerin ardından Icardi’nin San Siro’daki son senesinde kulüp tarafından kaptanlığı alınmıştı.

Bu olayların ardından Icardi, 2019 yılında PSG’ye kiralanmıştı. Arjantinli golcü, Ligue 1’deki ilk sezonunda 34 maçta 20 gol kaydetmişti.

2020 yılının yazında ise Icardi, 60 milyon euro’luk bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak Fransız ekibine transfer olmuştu.

Icardi, geride bıraktığımız sezonda ise düzenli forma şansı bulamadı. Neymar, Kylian Mbappe, Angel Di Maria ve Moise Kean gibi isimlerin arkasında kalan Arjantinli oyuncu, 28 karşılaşmada 13 kez rakip fileleri havalandırdı.

Mauro Icardi 2021-22 sezonunda ise kendini daha fazla göstermek için savaşacak. PSG, Ligue 1’deki ilk maçına 7 Ağustos tarihinde, Troyes deplasmanında çıkacak.

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