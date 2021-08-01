İtalyan ekibi, Brezilya futbolunun yükselen yıldızlarından Kaio Jorge'yi renklerine bağlamak üzere.

Santos forması giyen 19 yaşındaki Kaio Jorge, yeni sezonda çok büyük bir olasılıkla Juventus’un başarısı için ter dökecek.

Goal’ün edindiği bilgilere göre; Juventus, 2021 yılı sonunda sözleşmesi sona erecek olan forvet oyuncusu için Santos’la el sıkıştı.

Kaio jorge’nin Perşembe günü sağlık kontrolleri ve imza töreni için İtalya’ya gitmesi bekleniyor.

Juve ucuza kaptı

Kaio Jorge’yi dört ay sonra bedelsiz kaybetmek istemeyen Santos, cüzi bir bonservis bedeline razı oldu.

Juventus, Brezilyalılara ilk etapta 3 milyon euro ödeyecek. Toplam bonservis miktarı ise bonuslarla birlikte 4 milyon euro.

Bunun yanında Santos, gelecekteki satışlardan %5 pay alacak ve Kaio Jorge’nin Brezilya’ya dönmesi halinde transfer önceliğine sahip olacak.

Portekiz kulübü Benfica da Kaio Jorge için girişimlerde bulunmuştu, ancak genç yetenek Juventus’u tercih etti.

Kaio Jorge'nin kariyeri

Pernambuco eyaletinin Olinda şehrinde dünyaya gelen Kaio, Santos altyapısına henüz 10 yaşındayken katıldı ve tüm kariyerini Brezilya’nın bu köklü kulübünde geçirdi.

2018’de dönemin teknik direktörü Cuca tarafından 16 yaşındayken A takım kadrosuna alınan Kaio, bir sonraki yıl Brezilya U17 takımıyla Dünya Kupası’nı kaldırdı ve Bronz Ayakkabı’yı kazandı.

Asıl çıkışını 2020’de yapan Kaio, Santos’un Copa Libertadores’te finale yürümesinde büyük pay sahibiydi. Finalde Palmerias’a kaybetseler de, Kaio 12 maçta 5 golle takımının turnuvadaki en skorer ismiydi.

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