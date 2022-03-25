Beşiktaş, teknik direktör arayışında Valerien Ismael'de karar kıldı ve Fransız teknik direktör yakında siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalayacak.

Bu, birçok kişiye sürpriz bir isim gibi gelebilir fakat Beşiktaş'ın, 46 yaşındaki teknik direktör ile uzun zamandır temas kurduğu ortaya çıktı.

Kulüpten yakın bir kaynak, GOAL Türkiye'ye verdiği demeçte konuyla ilgili şunları söyledi:

"Hoca uzun zamandır Beşiktaş'ın maçlarını izliyor. Trabzonspor karşılaşmasının oyun planlarını çoktan hazırladı."

Beşiktaş, beklenen açıklamayı yaptı

Siyah-beyazlı kulüp, cuma sabahı yapılan açıklamada Valerien Ismael ile görüşmelere başlandığını şu sözlerle duyurdu:

“Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile görüşmelere başlanmıştır.”

Teknik Direktör Valérien Alexandre Ismaël İle Görüşmelere Başlandı



🔗 https://t.co/3iZzEsk35o pic.twitter.com/6kUcCDvrx1 — Beşiktaş JK (@Besiktas) March 25, 2022

Beşiktaş'ı ne bekliyor?

Siyah-beyazlılar, millî aranın ardından 3 Nisan'da lider Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, zorlu deplasmanda yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile çıkacak.

Kartal, bir sonraki haftada ise 9 Nisan'da Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

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