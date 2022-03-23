Beşiktaş'ta şu sıralar teknik direktör gündemi bir hayli sıcak ve görünüşe göre Valerien Ismael, siyah-beyazlı kulübün yeni hocası oluyor.

Türkiye'de onu çok fazla tanıyan olmadığı için haliyle Fransız hocanın oyun tarzı, kişiliği merak ediliyor.

Bilindiği gibi Valerien Ismael, en son Championship'te West Bromwich Albion takımını çalıştırdı.

GOAL Türkiye, 46 yaşındaki teknik direktörün WBA'daki dönemini çok yakından takip eden bir WBA uzmanı ile konuştu.

İşte Valerien Ismael'in kişiliği ve oyuna bakışına dair önemli ipuçları.

"Onu kişisel olarak çok çekici ve kibar buldum. Boyu nedeniyle heybetli biri. Ayrıca her zaman arkadaş canlısı ve nazikti.

"3-4-3 sisteminde, yükse tempo ve yoğun prese dayalı, net bir vizyonu vardı.

"Bence West Brom'da işler ters gitti. Çünkü devraldığı kadro onun oyun tarzına uygun değildi. O da biraz da olsa değişmeye istekli değildi ve kulüp yeterince maç kazanamadı.

"WBA, ona bir şans verecek kadar kadro değişimine gitmedi. Aynı zamanda, çok uzun süredir birlikte olan ve değişmesi gereken bir oyuncu grubu vardı.

"Taktik olarak, gol pozisyonu yaratma anlamında çok fazla yöntemi yok gibi görünüyordu. Plan, rakipleri kendi kalelerine yakın bölgede hataya zorlama ve topu kapmak için yüksek ve yoğun prese dayalı gibiydi.

"Bu yüzden, aslında şans yaratmaktan çok, hataları zorlamakla ilgili görünüyordu.

"Peterborough maçından sonra, çoğu rakip çok sayıda uzun top oynadı ve West Brom'un baskısını atlatmayı başardı.

"Takımlar savunmadan kısa paslarla çıkmaya çalışmadığında onlara etkili bir şekilde baskı yapmak zordur ve rakipler uzun top oynadıklarında, Ismael'in alternatif bir stratejisi yokmuş gibi görünüyordu.

"Ismael bir dakika bile olsa sistemi değiştirmediği için West Brom taraftarları hüsrana uğradı.

"Onun yerine gelen Steve Bruce 3-4-3'ten 3-5-2'ye geçti. Yani bu çok büyük bir değişiklik değil ama yine de takımın daha iyi görünmesini sağladı.

"Harika değillerdi fakat kesinlikle daha iyilerdi.

"Ismael bu küçük değişikliği yapmaya istekli olsaydı, belki de hâlâ West Bromwich menajeriydi. Ya da daha önce çalıştırdığı Barnsley'deki gibi daha genç, daha atletik bir takıma sahip olsaydı işler farklı gidebilirdi."

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