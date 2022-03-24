Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz büyürken futbol dünyası da gelişmelerle ilgili yorumlarını aktarmaya devam ediyor.

Son olarak Real Betis'in İspanyol sağ beki Hector Bellerin, konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Hector Bellerin, Ukrayna savaşıyla ilgili görüşünü aktarırken bu savaşa neden diğerlerinden daha fazla ilgi gösterildiğini sorguladı.

Real Betis'in sağ beki toplumsal meselelerle ilgilenen bir futbolcu olduğunu sık sık gösterdi ve bunu savaşa bakış açısıyla bir kez daha gösterdi.

Ne söylendi?

La Media Inglesa'ya verdiği demeçte, "Bu savaşla diğerlerinden daha fazla ilgilendiğimizi görmek oldukça zor" dedi.

Bize daha çok benzedikleri için mi yoksa savaşın hem ekonomik hem de mülteciler açısından bizi daha doğrudan etkileyebileceği için mi bilmiyorum” dedi.

Daha sonra Bellerin, görüşünü desteklemek için dünyadaki diğer çeşitli savaşlardan örnekler ekledi.

"Filistin savaşı tamamen susturuldu, kimse bundan bahsetmiyor” dedi.

Yemen, Irak... Rusya'nın Dünya Kupası'nda oynayamaması, diğer ülkelerin yıllardır karşılaştığı bir durum."

"Irkçılık yapılıyor"

Diğer savaşlara bu kadar önem vermemenin ırkçılık olduğunu ifade ederek devam etti.

"Diğer savaşlara göz yumup şimdi bu konuma gelmek ırkçılıktır" dedi.

"Ayrıca, birçok savaşta kaybedilen hayat sayısı için empati eksikliğini de yansıtıyor ve bize yakın olanlara öncelik veriyoruz."

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