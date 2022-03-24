Katar Dünya Kupası yetkilisi Hassan Al Thawadi, Louis van Gaal'ı yaklaşan turnuvaya karşı konuşması nedeniyle eleştirdi.

Hollandalı patronunun, turnuvanın ülke ve daha geniş Arap bölgesi için ne anlama geldiği hakkında hiçbir fikri olmadığını öne sürdü.

Van Gaal, bu hafta Dünya Kupası'nı Orta Doğu'ya taşıma kararını "saçma" olarak nitelendirdiğinde manşetlere çıktı.

Al Thawadi, Katar'ın Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmasının diğer herhangi bir futbol ülkesi kadar hakkı olduğunu düşünüyor.

Ne söylendi?

Teslim ve Miras Yüksek Komitesi Genel Sekreteri Al Thawadi, beIN Sports’a şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle şunu söylemeliyim ki futbolun ne kadar güçlü olabileceğini anlayan yılların tecrübesine sahip birisi için böyle bir açıklama bile yapmamız çok saçma.

"Muhtemelen futbolun, Katar ve Arap dünyası için ne anlama geldiğini anlamak için fazla çaba göstermedi.

“En son düzenlenen Arap Kupası'nın buradaki insanlara ne anlam ifade ettiğini görmesi için biraz zaman ayırmalı.

“O zaman belki Arap dünyasındaki tutkuyu görebilir ve daha sonra futbolun bizim için ne anlama geldiğini daha iyi anlar.

“Dünya Kupası'na bir Arap ulusunun ev sahipliği yapması gülünç bir fikir değil.”

Van Gaal ne dedi?

Dünya Kupası’na Katar’ın ev sahipliği yapması hakkında konuşan Ajax, Barcelona ve Manchester United’ın eski teknik direktörlüğünü de yapan Luis van Gaal, pazartesi günü gazetecilere çok tartışılan bir demeçte bulundu.

Hollanda Milli Takımı’nın menajeri, "Daha önceki basın toplantılarında bundan bahsetmiştim.

“Bence Dünya Kupası'nın orada olması çok saçma bir karar.

“FIFA, orada futbolu geliştirmek istediğini söylüyor ve biz orada oynamak zorunda kalıyoruz.

“Bu tam anlamıyla saçmalık, ama önemli değil. Bu konu, parayla ve ticari çıkarlarla ilgili bir şey.

“FIFA paraya ve ticari çıkarlara fazlasıyla önem veriyor.

"Neden FIFA veya UEFA'da herhangi bir komitede yer almadığımı düşünüyorsunuz? Çünkü, bu tür organizasyonlara her zaman karşı çıktım.

“Bu konu hakkında daha sonra Katar'da da konuşabilirim, ancak bunu ifade etmem dünyanın bu sorundan kurtulmasına yardımcı olmaz" açıklamasını yapmıştı.

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