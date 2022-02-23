ÖZEL | 10 yaşındaki Turgutluspor taraftarı, polis aracılığıyla babasıyla birlikte tribünden uzaklaştırıldı

Son 1.5 yıldır bütün dünyayı ve bütün sektörleri etkilediği gibi futbol dünyasını da derinden sarsan koronavirüs salgınının etkileri sürerken, 12 yaşından küçük taraftarların stadyumlarda maç izleyememe problemi de devam ediyor.

Alınan önlem kararları neticesinde maça gitmek isteyen 12 yaş altı çocuklar, kapıdaki güvenlik görevlileri tarafından geri çevriliyor.

GOAL Türkiye'nin edindiği bilgiye göre geride bıraktığımız haftada 2.Lig Kırmızı Grup'ta oynanan Turgutluspor-Somaspor karşılaşması benzer bir durumu beraberinde getirirken, 10 yaşındaki kızıyla maça girmek isteyen bir baba, karşılaşmada görev yapan polis memurları eşliğinde oyun alanından çıkartıldı.

Prosedür ne diyor?

Küçük çocukların maçlara girememesi, çocukların futbolu nasıl seveceği ve taraftarlık duygusunun yarınlara nasıl taşınacağı gibi önemli soruları doğururken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuda önümüzdeki günlerde atacağı yeni adımlar da başta çocuk sahibi futbolseverler olmak üzere herkes tarafından merakla bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu 10 Ağustos 2021'de yayımladığı müsabakalarda uygulanacak Kovid-19 tedbirleri kapsamında 12 yaş altı taraftarların maçlara giremeyeceğini açıklamıştı.

12-17 yaş arasında yer alan ve en az iki aşı olan taraftarların stadyumlara girmesinin önünde herhangi bir engel yer almazken, 12 yaş altındaki çocukların maçlara giremeyecek olması kararın alındığı ilk günden bu yana tepkiyle karşılanmıştı.

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