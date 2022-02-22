Cristiano Ronaldo'nun 12 yılın ardından Manchester United'a dönüşü, hem futbol otoritelerince, hem de taraftarlarca son derece olumlu karşılanmıştı.

Jadon Sancho ve Raphael Varane gibi yüksek profilli isimlerin de takıma dahil edilmesiyle Manchester United'ın geçen sezonun üstüne koyarak şampiyonluğa oynaması bekleniyordu. Fakat işler umulduğu gibi gitmedi.

Zirvenin çok uzağında kalan United, ilk dörde girerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın hesaplarını yapıyor.

Taraftarlar sırt çevirdi

Bu sezon çıktığı 29 maçta 15 gol atan Cristiano Ronaldo, bazı maçlarda çok kritik gollere imza atsa da, oyunun diğer yönlerinde katkı veremediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Birçok yorumcu, Ronaldo'nun menajer Ralf Rangnick'in oynatmak istediği prese dayalı futbola uygun olmadığını ve takıma zarar verdiğini belirtiyor.

The Athletic'in anketine göre; taraftarlar da Cristiano Ronaldo'nun eski etkinliğinde olmadığını düşünüyor.

Ankete katılan Manchester United destekçilerinin %55'i, 37 yaşındaki yıldızı gelecek sezon takımda görmek istemediğini söyledi.

Ligde dokuz golü bulunan Ronaldo; Raheem Sterling, Diogo Jota ve Mohamed Salah'ın ardından gol krallığında dördüncü sırada yer alıyor.

Erik ten Hag'ı istiyorlar

Rangnick sezon sonunda teknik direktörlük koltuğunu devredip kulüpteki görevine danışman olarak devam edecek. Taraftarların teknik direktörlük için favorisi Ajax'ı çalıştıran Erik ten Hag.

Hollandalı teknik adam %58 oranında oy alırken, Tottenham Hotspur'la Premier Lig'de başarılı bir dönem geçiren ve takımı Şampiyonlar Ligi finaline kadar taşıyan Mauricio Pochettino yalnızca %25.5'te kaldı.

Pochettino'nun yıldızlarla bezeli PSG kadrosuna beklenen futbolu oynatamaması, taraftarların görüşünü etkilemiş gibi gözüküyor.

Kaptanlık krizi de soruldu

Son dönemde United'da gündemin en önemli maddelerinden biri kaptanlık pazubandı tartışması.

Taraftarların %40'ı kaptanlığın takımın diğer Portekizli yıldızı Bruno Fernandes'e geçmesini istiyor. Mevcut kaptan Harry Maguire ise, ankette David de Gea'nın arkasında kaldı.

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