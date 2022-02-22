Geride bıraktığımız yaz transfer döneminde futbol tarihinin en önemli transferlerinden birine imza atarak, Lionel Messi'yi kadrosuna katan PSG Arjantinli yıldızdan henüz beklenen katkıyı alamadı.

Kylian Mbappe ve Neymar ile öldürücü bir hücum hattı oluşturması beklenen Messi'nin PSG'de sergilediği performans ilginç istatistikleri beraberinde getirdi.

Teknik direktör Mauricio Pochnettinp'nun üçünü bir arada görünce heyecanlandığını belirttiği üçlü, beklentilerin aksine saha içinde pek de parlak sonuçlar alamadı.

Neymar'ın sol ayak bileğindeki sakatlık ve sonrasında Messi'nin koronavirüs nedeniyle takımdan uzak kalması bu üçlünün sadece dokuz maça ilk 11'de başlamasına neden olurken, PSG bu maçlarda dört galibiyet, iki beraberlik ve üç yenilgi aldı.

Birlikte başladıkları maçlarda yüzde 44'lük galibiyet oranı yakalayan bu üçlünün zamanla daha iyi performans sergilemesi beklenirken, üçlünün bir arada oynamadığı maçlardaki yüksek kazanma yüzdesi ise dikkat çekti.

Pochettino'nun takımı üçlünün birlikte başlamadığı maçlarda yüzde 74'lük galibiyet yüzdesi yakaladı.

Ne söylendi?

Pochettino İngiliz basınından Guardian'a yaptığı açıklamada üç oyuncunun da birlikte oynama ritmini kazanabilmesi için zamana ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı:

"Mbappe'nin koşmak için alana ve geçişte yüksek bir tempoya ihtiyacı var. Neymar ise topü sürerken aynı zamanda topu hissetmeli. Messi ise farklı bir ritim.

"Her şeyi bir araya getirmek zor. Kendilerini rahat hissedecekleri bir oyun yaratmak istiyoruz.

"Takımın geri kalanı bazen tempoyu arttırmamız gerektiğinin farkında ve bazen de daha yatay ve yavaş oynamalıyız. Kolay olmayacak ama heyecan verici bir meydan okuma olacağına eminim"

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