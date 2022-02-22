Manchester City'nin yıldızı Zinchenko'dan Rusya-Ukrayna savaşına yönelik iddialı sözler

Manchester City'nin Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zinchenko, ülkesiyle Rusya arasındaki savaş geriliminin artmasını değerlendirdi.

EURO 2020'de Ukrayna'nın kaptanlığını yapan Zinchenko, Ukrayna'nın hiç kimse tarafından sahiplenemeyeceğini belirtirken, ulusunun bağımsızlığını sürdüreceğini söyledi.

Ne söylendi?

Instagram'dan yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştiren Zinchenko, bir dönem Ufa formasıyla top koşturduğu Rusya'nın tehdidine meydan okudu:

"Ülkem Ukrayna, Ukraynalılara ait ve kimse tarafından hiçbir zaman sahiplenilmeyecek.

"Ülkemizi vermeyeceğiz ve bu uğurda geride durmayacağız. Bütün medeni dünya içinde bulunduğumuz durumdan dolayı endişe duyuyor. Doğduğum, büyüdüğüm ve uluslararası spor arenasında renklerini taşıdığım, yüceltmeye ve geliştirmeye çalıştığımız bu ülkenin sınırlarının bozulmadan kalması gerekiyor"

Bu sezon Manchester City formasıyla 15 maça çıkan Zinchenko, ligde bir asiste imza atarken, City formasıyla üç Premier Lig şampiyonluğu elde etti. Shakhtar Donetsk altyapısından yetişen oyuncu daha önce Hollanda ekibi PSV Eindhoven için de ter dökerken, ilk olarak 2015'te oynadığı Ukrayna A Milli Takımı ile 48 maça çıktı.

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