ÖZEL | "Stefan Kuntz, Löw'ün halefi olarak görülüyordu"

Türkiye Futbol Federasyonu, Alman teknik direktör ile masaya oturdu. Peki Kuntz'tan beklentiler nasıl olmalı?

Şenol Güneş ile yollarını ayıran A Mîlli Takım'da Stefan Kuntz dönemi başlıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul'a gelen Alman teknik direktör Stefan Kuntz ile anlaşmaya vardı.

Vole App'ten Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre A Millî Takım yetkilleri ile el sıkışan Kuntz, bugün teknik heyetini şekillendirmek ve Almanya Futbol Federasyonu ile olan prosedür işlemlerini tamamlamak için İstanbul Havalimanı'ndan Frankfurt'a uçacak.

Stefan Kuntz'un kariyeri

1995-96 sezonunda Beşiktaş forması giyen Kuntz, 1999'da futbol kariyerini sonlandırdı ve teknik direktör oldu.

İlk olarak Borussia Neunkirchen'i çalıştıran Alman hoca, daha sonra Karlsruhe, SV Waldhof Mannheim, Weiss Ahlen takımlarının teknik direktörlüğünü yaptı.

2016 yılında Almanya U-21 Millî Takımı'nın başına getirilen Kuntz, beş yıldır bu görevi üstleniyor. Alman teknik direktör ayrıca 2021 yılında iki ay geçici olarak da Almanya Millî Takımı'nı çalıştırdı.

Stefan Kuntz nasıl bir hoca?

Goal Almanya editörü Daniel Nutz, Stefan Kuntz hakkında Goal Türkiye'ye şunları söyledi:

"Almanya Federasyonu için harika bir iş çıkardı. Örneğin Fransa gibi mevcut en iyi oyunculara sahip olmayan bir kadroyla son Euro'yu kazanarak U21'de büyük bir başarı elde ettti.

"Özellikle turnuvalarda oyuncularından en iyi şekilde yararlanıyor gibi görünüyor.

"Joachim Löw'ün halefi olarak görülüyordu."

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