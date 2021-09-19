Fenerbahçe'nin eski oyuncusu eşinden 'astroloji' nedeniyle boşanıyor

Eski Fenerbahçeli ve Trabzonsporlu oyuncuyla eşinin arasını 'astroloji haritası' bozdu.

Özer Hurmacı ile eşi Mihriban Hurmacı, 6 yıllık evliliklerini 'astroloji haritası' nedeniyle bitiriyor.

Futbola Almanya'da KSV Baunatal altyapısında başlayan Özer Hurmacı, Fenerbahçe, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor gibi kulüplerin formalarını terletti.

Son olarak Bursaspor'da forma giyen ve bu sene kulüpsüz kalan Hurmacı'nın eşi ile arası açıldı.

Özer Hurmacı ile eşi Mihriban Hurmacı neden boşanıyor?

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Mihriban Hurmacı ile Trabzonspor'da oynadığı dönem olan 2015 yılında evlenen Özer Hurmacı, 1 Eylül'de İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak 3 çocuğunun annesine evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle 'çekişmeli' olarak boşanma davası açtı.

Mahkemeye sunulan dilekçedeki iddiaya göre; astrolojiye ilgisi olan Mihriban Hurmacı, astroloji haritalarına bakarak eşi Özer Hurmacı üzerinde "Sen, beni aldatıyorsun" diye baskı kurdu.

Eşi ile arasında evliliğinin başından bu yana iletişimsizlik yaşayan Özer Hurmacı, 2018 yılında Erzurumspor'a transfer olduğunda yalnız başına yaşadı ve Mihriban Hurmacı ile arasındaki iletişimsizlik arttı.

Özer Hurmacı'nın iddiasına göre; eşiyle ilgilenmeyen Mihriban Hurmacı çocuklarını da ihmal ediyordu.

Evliliklerinde kusurlu tarafın eşi Mihriban Hurmacı olduğunu dilekçesinde belirten Özer Hurmacı, boşanmalarına karar verilmesini ve 3 çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini istedi.

Özer Hurmacı'nın kariyeri

Türkiye'yedeki kariyerine ilk olarak Ankaraspor ile başlayan Özer Hurmacı, 2009 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 3 sezon sarı-lacivertli kulübün formasını terleten oyuncu ardından Kasımpaşa'nın yolunu tuttu.

2014 yılında kiralık olarak formasını giydiği Trabzonspor'un kadrosunda 2015 yılında kalıcı oldu ancak 1 sene sonra Akhisar Belediye'ye transfer oldu.

Osmanlıspor, Sivasspor ve BB Erzurumspor formalarını terleten Özer Hurmacı son olarak Bursaspor'da rol aldı.

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