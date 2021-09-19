Pochettino'dan Sergio Ramos hakkında endişe verici mesaj

PSG'nin yeni transferi Sergio Ramos sakatlığı nedeniyle kulübe endişe veriyor.

Mauricio Pochettino İspanyol yıldızın sahaya ne zaman döneceğinden emin olmadığını söylüyor.

Temmuz ayında, 2005 yılında kapısından girdiği Real Madrid'e veda ederek PSG'nin yolunu tutan Sergio Ramos yeni takımıyla çalışmalara henüz başlamadı.

Bir sezon öncesi hazırlığı geçirmeyen İspanyol oyuncunun Paris ekibiyle ne zaman boy göstereceği ise henüz bilinmiyor.

Mauricio Pochettino ne söyledi?

Ligue 1'de oynayacakları Lyon maçı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Sergio Ramos hakkında bilgi sahibi olmadığını söyledi:

"Ne zaman uygun olup olmayacağı konusunda bir bilgim yok. Yakın bir zamanda uygun olmasını umarız.

Bireysel olarak durumu iyi, sakin ve hazırlıklarına devam ediyor.

Erken oynamasını umuyoruz ve arkadaşlarının seviyesine yakın, iyi bir formla dönmesi önemli."

Pochettino takımın sakatlık yaşayan diğer yıldızı Kylian Mbappe'nin takımla Lyon maçına çıkıp çıkmayacağı sorusunu ise şu şekilde yanıtladı:

"Evet, bazı önlemlerle takımla çalışmalar yaptı, sakatlığın gelişiminden memnunuz.

Takımla birlikte olup olmayacağına maç günü karar vereceğiz."

Sergio Ramos ne zaman sakatlandı?

Temmuz ayında Paris ekibine transfer olan Sergio Ramos, 26 Temmuz'dan bu yana alt adale problemleri nedeniyle sahaya çıkamıyor.

55 gündür sahalardan uzak olan İspanyol yıldızın yakın bir süreçte iyileşmesi bekleniyor ancak Pochettino'nun ona ne zaman forma vereceği ise muamma.

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