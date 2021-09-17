Puma, Beşiktaş maçındaki Borussia Dortmund forması için özür diledi

Borussia Dortmund'un Beşiktaş maçındaki forması tartışmalara yol açtı.

Alman ekibinin Şampiyonlar Ligi'ndeki forması için hem kulüp hem de marka özür diledi.

Devler Ligi C Grubunun ilk maçında Borussia Dortmund, Vodafone Park'a konuk oldu ve Beşiktaş karşısında 2-1 galip geldi.

Alman devi sahaya Puma'nın son günlerde tartışılan armasız formasıyla çıktı.

Puma ne söyledi?

Alternatif forma nedeniyle taraftarların tepkisini çeken Borussia Dortmund, tasarımda değişiklik olabileceğini söylemişti ancak Beşiktaş karşısına aynı tasarımla çıktı.

Alman devinin taraftarları armasız tasarımı beğenmediler ve sosyal medyada oldukça tepki gösterdiler.

AS'ın haberine göre; Borussia Dortmund Genel Müdürü Carsten Cramer, "Bir forma her zaman fikir ayrılıkları yaratabilir. Ancak taraftarlardan gelen eleştirileri ciddiye alıyoruz." dedi.

Puma yöneticisi Bjorn Gulden ise Kicker üzerinden eleştirilere şu yanıtı verdi:

"Kızgınlıklarından dolayı üzgünüz ve taraftarlardan özür dilemek istiyoruz. Tüm yorumları ciddiye aldık ve yeni formalarımız için dikkate alacağız."

Puma'nın alternatif forma tasarımı neden tartışılıyor?

Puma bu sezon Avrupa’daki birçok futbol takımı için armasız formalar tasarlarken, armaların yerini, göğüs üzerine işlenen kulüp isimleri aldı.

Gumuskaya wanted to kiss the Fenerbahce badge after scoring but couldn't find it on their new third kit 🤷‍♂️ pic.twitter.com/7zgNHM0XY7 — ESPN FC (@ESPNFC) August 20, 2021

İlk olarak Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın HJK Helsinki karşısında attığı gol sonrası formasında kulübünün armasını araması, tartışmaların başlamasına sebep olmuştu.

Formanın önünde yer alan kulüp armasını yok eden ve onun yerine göğüs bölümüne çekilen çizgi üzerine kulüp isimlerini yazılı olarak isimlerini kullanan Puma ise tasarımını ilerici olarak nitelendiriyor.

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