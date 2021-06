Ozan Kabak'tan Liverpool'a duygusal veda

Premier Lig ekibi ile kiralık sözleşmesi sona eren Türk stoper, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Türkiye'de Liverpool, biraz daha farklı ve daha dikkatli bir şekilde izlenmeye başlamıştı.

Bunun sebebi Liverpool'un tarihin en iyi takımı olması değildi elbette. İlginin sebebi, devre arasında Bundesliga ekibi Schalke 04'ten kiralanan Türk stoper Ozan Kabak'ın, Liverpool forması giymesiydi.

Yarım sezonu Jürgen Klopp'un takımında geçiren milli oyuncunun kiralık sözleşmesi sona erdi ve Ozan, kulübe veda etti.

Ne söylendi?

Twitter'dan bir paylaşım yapan 21 yaşındaki stoper, şu mesaja yer verdi:

"Buraya geldiğim ilk günden itibaren bana göstermiş olduğunuz ilgi ve destek için teşekkür ederim. Liverpool'da geçirdiğim dört ay boyunca kariyerim adına önemli bir tecrübe edindiğimi düşünüyorum.

"Hocam Jürgen Klopp ve tüm takım arkadaşlarımdan çok şey öğrendim. Bu ailenin bir parçası olmak gurur vericiydi.

"Liverpool'da geçirdiğim süreyi bana yazdığınız beste ile, mutlu bir şekilde hatırlayacağım. YNWA."

Ozan'ın bu paylaşımı üzerine Liverpool'un resmi Twitter hesabı da paylaşımı alıntılayarak kalp emojisi koydu.

Ozan Kabak'ın Liverpool'daki rakamları

Türk stoper, geçtiğimiz sezon Liverpool ile toplamda 14 kez maça çıktı. Sezon bitmesine yakın sakatlık yaşayan ve formasından uzak kalan Ozan Kabak, Premier Lig'de dokuz kez forma giydi.

Genç savunmacı, Şampiyonlar Ligi'nde ise dört kez yeşil sahaya ayak bastı.

Sözlerini, Liverpool'un meşhur şarkısı olan 'You will never walk alone' (Asla yalnız yürümeyeceksin) ile bitiren Ozan Kabak'ın, önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceği merakla bekleniyor.

