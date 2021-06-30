Joachim Löw: “Mesut Özil ile tekrar buluşacağız”

Almanya'nın başındaki son basın toplantısını gerçekleştiren Joachim Löw, Fenerbahçeli Mesut Özil'e mesaj gönderdi.

Almanya milli takımındaki teknik direktörlük görevini bırakmaya hazırlanan Joachim Löw, son basın toplantısını Herzogenaurach kentinde düzenledi.

Euro 2020’ye son 16 turunda İngiltere’ye yenilerek veda etmelerininden dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getiren Löw, sorumluluğun kendisinde olduğunu açıkladı.

“Taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğrattığımız ve istediğimiz heyecanı uyandıramadığımız için üzgünüm. Kayıtsız şartsız elenmemizin sorumluluğunu üstleniyorum.”

“Böyle ayrılmayı hayal etmemiştim. Derin bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Takımıma sonuna kadar inandım.”

“15 yılda güzel anlar da yaşadık, hayal kırıklıkları da. Takımın önünde parlak bir gelecek olduğuna inanıyorum. Yerime geçecek olan Hansi Flick’e başarılar diliyorum. Kalbim Almanya’nın renkleriyle atmaya devam edecek.”

Mesut Özil için olumlu konuştu

Almanya milli takımındaki kariyerini değerlendiren Löw, Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil ile arasında yaşananlara da değindi.

İkili arasında, Mesut Özil’in milli takımı bırakma kararından bu yana soğuk rüzgarlar esiyordu. Tecrübeli teknik adam, verdiği mesajla Mesut Özil’e barış dalı uzattı.

“Mesut’un bana danışmadan milli takımı bıraktığını açıklaması benim için insanı yönden büyük bir hayal kırıklığıydı.”

“Mesut'la konuşacağımız ve tekrar buluşacağımız zaman gelecek. Bir gün yeniden konuşacağız ve her şey geride kalacak.”

“Hatıralarımızda geçmişteki güzel anlar kalacak. O milli takım için büyük önem taşıyan, çok yetenekli bir futbolcuydu.”

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