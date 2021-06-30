Fenerbahçe’de Fonseca’nın açıklanması an meselesi

Teknik direktörlük konusunda Paulo Fonseca ile el sıkışan Fenerbahçe yönetimi, kısa süre içinde anlaşmayı duyuracak.

TRT Spor’un haberine göre; Fenerbahçe, Portekizli teknik adamla her konuda anlaşmaya vardı. Resmi anlaşmanın haftasonuna kadar yapılması bekleniyor.

Yeni sezon hazırlıklarına 5 Temmuz'da Topuk Yaylası'nda başlayacak olan Fenerbahçe, uzun süredir gündemi meşgul eden teknik direktör konusunu çözüme kavuşturup, Fonseca’nın direktifleri doğrultusunda bir an önce sezon planlaması yapmayı hedefliyor.

48 yaşındaki çalıştırıcının Roma ile olan sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek. Başkan Ali Koç ve Fenerbahçe yönetimi, işi resmiyete dökmek için Fonseca’nın resmen serbest kalmasını bekliyor.

Şampiyonluk şartı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fonseca ile yapılan görüşmelerde başarılı teknik adamdan şampiyonluk garantisi istedi. Fonseca'dan planlarını mutlak şampiyonluk hedefiyle yapması istenirken, Portekizli teknik adam bu talebe olumlu yanıt verdi.

Ali Koç, Fenerbahçe Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "Kadromuz %70 hazır" ifadesini kullanmıştı. Geriye kalan %30'luk kısım da Fonseca'nın isteklerine göre şekillenecek.

Fonseca'nın kariyeri

Teknik adamlık kariyerine 32 yaşında başlayan Fonseca, ilk büyük çıkışını 2012’de başına geçtiği Paços de Ferreira ile yakaladı. Bir sonraki sezon Portekiz’in dev kulübü Porto’nun teknik direktörlüğüne getirilen Fonseca, buradaki dönemine Portekiz Süper Kupası’nı kazanarak başladı.

Ancak ilerleyen aylarda beklenen başarılar gelmeyince Mart 2014’te Porto’dan ayrıldı. Eski takımı Paços de Ferreira’ya dönen Fonseca, 2015’te devraldığı Braga’yla Portekiz Kupası’nı kazanarak tekrar yükselişe geçti.

2016/17 sezonunda Shakhtar Donetsk ile anlaşan Fonseca, burada geçirdiği üç yılda üç lig, üç Ukrayna Kupası ve bir Ukrayna Süper Kupası zaferi yaşadı.

2019’da Serie A ekiplerinden Roma’nın başına geçen Fonseca, İtalyan kulübünü Avrupa Ligi’nde yarı finale taşıdı.

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