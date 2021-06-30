jose Mourinho, Gareth Southgate'in Almanya maçındaki üçlü savunma tercihini övdü

Meslektaşını cesaretinden ötürü kutlayan Jose Mourinho, İngiltere’nin Euro 2020’deki final şansını güçlü buluyor.

İngiltere son 16 turunda Almanya’yı 2-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası’nda son sekiz takım arasında girmişti.

Çeyrek finalde Ukrayna ile eşleşen İngiltere bu karşılaşmanın büyük favorisi olarak gösteriliyor. Mourinho’ya göre İngilizler için final yolu sonuna kadar açık.

İngiltere, Ukrayna engelini aşması durumunda yarı finalde Çek Cumhuriyeti-Danimarka maçının galibiyle karşılaşacak. Gelecek sezon Roma’yı çalıştıracak olan Mourinho, bu üç takımın da İngiltere’ye rakip olabileceğine inanmıyor.

Ne söyledi?

talkSPORT’a konuşan Portekizli, İngiliz oyuncuları rehavete kapılmamaları konusunda uyarmayı da ihmal etmedi.

“Gidişattan çok memnunum. Umarım sonu da iyi olur. Ama futbolda her şey mümkün. Sakinleşip bir sonraki maça odaklanmalarını tavsiye ederim.”

“Bana göre İngiltere karşısına çıkacak her rakibe hazır. Finale ulaşamazlarsa hayal kırıklığına uğrarım.”

Southgate övgüsü

İngiltere teknik direktörü Gareth Southgate’in Almanya karşısındaki üçlü savunma tercihi ile Jack Grealish, Phil Foden ve Mason Mount’a ilk 11’de yer vermemesi tereddütle karşılanmıştı.

Mourinho cesur tercihleri nedeniyle Southgate’i tebrik etti.

“Gareth’in kararlarına her zaman saygı duyuyorum. İngiltere dörtlü savunmayla ilk üç maçta gol yemedi, ama Almanya’ya karşı işler farklıydı. Almanya’nın Portekiz’i 4-2 yendiği maçı derinlemesine analiz ettim. Almanya, Portekiz’i mahvetti, çünkü Portekiz dörtlü savunmayla oynadı ve kanat beklerini kontrol edemedi.”

“İngiltere üçlü savunmaya gerekli taktik bilgiye sahip olmadan, anlık bir kararla dönmedi. Çok sıkı çalıştılar ve sağlam bir savunma yaptılar.”

“Trippier içteki boşlukları kaparken, kanat bekleri birebir mücadelelerden galip çıktı. Shaw ve Trippier, Kimmich’i iyi kontrol etti.”

“Gareth böyle oynayarak iyi bir tercih yaptı. Doğru anda golü buldular. Müller’in karşı karşıya kaldığı pozisyondaysa şans yanlarındaydı.”

“İngiltere’nin harika bir yedek kulübesi var. Bu maçta bir dakika bile oynamayan çok iyi oyunculara sahipler. [Marcus] Rashford, [Jadon] Sancho, [Jude] Bellingham, [Phil] Foden, hepsi oynamaya hazır isimler.”

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