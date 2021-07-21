Ozan Kabak Premier Lig'e Crystal Palace formasıyla dönebilir

Bonservisi Bundesliga'ya veda eden Schalke 04'te bulunan Ozan Kabak, Premier Lig takımlarından Crystal Palace ile temasta.

Liverpool'ın satın alma opsiyonunu kullanmaması üzere bonservisini elinde bulunduran Alman takımı Schalke 04'e dönen milli futbolcu Ozan Kabak'ın, gelecek sezon Liverpool olmasa da bir başka Premier Lig takımının formasını giyebileceği öne sürüldü.

The Guardian'da yer alan habere göre Crystal Palace Ozan için Schalke ile temasta.

Teknik direktörlüğe Fransız futbol efsanesi Patrick Vieira'yı getiren Crystal Palace'ın Ozan'ı savunma rotasyonuna dahil etmek istediği belirtilen haberde İngiliz takımının, Ozan'ın önümüzdeki yıllarda büyük bir gelişim gösterebileceğine inandığı vurgulandı.

Ozan geride bıraktığımız sezonda Liverpool formasıyla 13 maça çıkmıştı.

12 milyon euro isteniyor

Liverpool'un pandeminin getirdiği olumsuz ekonomik durumların da etkisiyle 18 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmadığı Ozan, EURO 2020'de A Milli Takım'ın kadrosunda da yer almıştı. Uzun bir aranın ardından gelecek sezon Bundesliga 2'de boy gösterecek olan Schalke 04'ün Ozan için 10-12 milyon euro talep etmesi bekleniyor.

Guardian'ın haberine göre Almanya ve İspanya'daki birkaç takımın daha ilgi gösterdiği Ozan, bu yöndeki iddiaların aksine Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City'nin ilgi alanında ise bulunmuyor. Galatasaray altyapısından yetişen 21 yaşındaki oyuncu, Liverpool'un Leipzig ile oynadığı Şampiyonlar Ligi eşleşmesinde göz doldurmuştu.

Editör yorumu

Liverpool'un geçtiğimiz sezon savunmada yaşadığı problemlerin ardından acil durumda camı kırma hamlesi olan Ozan, her ne kadar bonservisi alınmasa da önümüzdeki yıllarda yeniden bu seviyede takımların formasını giyebilecek potansiyele fazlasıyla sahip.

Ozan'ı değerlendirirken henüz sadece 21 yaşında olduğunu ve bu denli genç bir yaşta olmasına rağmen Avrupa'nın en köklü birkaç kulübünün formasını giymeyi tecrübe ettiğini unutmamak gerekiyor.

Crystal Palace belki Liverpool kadar iddialı bir takım değil ama dünya futbolunun zirvesi olan Premier Lig'de düzenli bir şekilde forma giymek genç oyuncu için harika bir vitrin olabilir.

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