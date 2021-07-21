Barcelona'nın altyapısı La Masia’da askeri disiplin: Cep telefonu yasak!

Barcelona, yeni sezonla birlikte altyapısında eğitim gören oyuncuları çok daha sıkı kurallara tabi tutacak.

Katalan ekibinin altyapıdan sorumlu yöneticisi Jose Ramon Alexanko, antrenörlerle bir araya gelerek yeni kurallar konusunda bilgilendirme yaptı. AS gazetesinde yer alan haberde; bilgilendirmenin detaylarına yer verildi.

Yapılan düzenlemeye göre bu sezondan itibaren altyapı oyuncuları tesislerde geçirdikleri zaman zarfında cep telefonu kullanamayacak. Bu uygulama antrenman sahasını, soyunma odasını ve maçları kapsıyor.

Oyuncular tesislere geldikleri anda telefonlarını bu iş için görevlendirilen bir yetkiliye teslim edecek ve ancak çıkışta geri alabilecek. Barcelona, oyuncuların tesislerde bulundukları anlarda sosyal medyada vakit geçirmesini engellemeyi amaçlıyor. Böylece tam anlamıyla futbola konsantre olabilecekler.

Saç traşına da kural getirdiler

Ancak kurallar cep telefonu yasağıyla sınırlı değil. Oyuncuların ilginç saç kesimleri yaptırmasına veya saçlarını parlak renklere boyamalarına da müsaade edilmeyecek.

Oyuncuların genel tavır ve davranışları konusuna da titizlikle yaklaşılacak. Barcelona, antrenör-oyuncu ilişkisine özel bir önem vermeyi planlıyor. Bu doğrultuda, oyuncuların özellikle dışarıdan bakan gözler önünde antrenörlerle tartışmaya girmemesi isteniyor.

Tüm bu uygulamalar ile hedeflenen, altyapıda tekrar katı bir disiplin sağlamak. Mart ayında göreve gelen yeni yönetim, son yıllarda La Masia’daki disiplinin gevşetildiğini ve bunun kulübün imajına zarar verdiğini düşünüyor.

Futbolcu fabrikası

Yapımı 2011 yılında tamamlanan ve 6000 metrekarelik bir alana yayılan yeni La Masia, toplam 11 milyon euro'ya mal oldu.

Aynı anda 83 sporcuya ev sahipliği yapabilen tesisler, en yeni teknolojiler kullanılarak, içinde barınacak sporcu ve çalışanların tüm ihtiyaçları düşünülerek inşa edildi.

Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Busquets, Pique gibi yıldızların yetiştiği La Masia, dünyanın en iyi futbol akademilerinden biri olarak görülüyor.

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