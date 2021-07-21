Kylian Mbappe’nin sözleşme bilmecesi devam ederken PSG, genç yıldızı takımda tutabilmek için dokuz isimle yollarını ayırabilir.

Geride bıraktığımız sezonla birlikte transfer politikasını değiştirmeye başlayan Paris Saint - Germain, bu transfer döneminde önceliğini tamamen Kylian Mbappe’yi takımda tutmak üzerine kurmuş durumda. Yıldız oyuncunun kulüple bir yıllık sözleşmesi kaldı ve PSG, oyuncunun sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan bedelsiz olarak ayrılmasında endişeleniyor.

2011 - 2020 yılları arasında transferlere 1.25 milyar euro gibi bir yatırım yapan Fransız devi, geride bıraktığımız sezonda ise 62.5 milyon euro’luk bir harcama yapmıştı. Bu yaz ise şimdiye kadar 76 milyon euro harcayan PSG, sözleşmesi bitmiş yıldız isimlere ağırlık verdi ve bu şekilde kadrosuna Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ve Georginio Wijnaldum gibi isimleri kattı.

Bu transferlerin ardından Pochettino, şu açıklamalarda bulunmuştu: “Yeni oyuncularımızın hepsi kazanma karakterine sahipler.”

“Kulüplerinde birçok kupalar kazandılar ve bu geleneği PSG’de de devam ettirmek için her şeyi yapacaklar.”

Mbappe’nin geleceği

Keylor Navas, Angel Di Maria, Juan Bernat, Julian Draxler ve Neymar gibi isimlerle yeni sözleşme imzalayan PSG, kontratı 2022 yılında sona erecek Mbappe ile de anlaşmayı umuyor.

Marca ’nın haberine göre PSG, genç Fransız oyuncunun maaşını Neymar ile aynı seviyeye çekmek istiyor. Ancak bütçede yer açabilmek ve UEFA Finansal Fair Play yükümlülüklerini aşmamak için bazı oyuncularını göndermek durumundalar.

L’Equipe'in haberine göre PSG, Mbappe’yi takımda tutabilmek için dokuz oyuncusunu gözden çıkarmaya hazırlanıyor.

Donnarumma, Navas ve Rico’nun kaleci rotasyonunda yer alması beklenirken, PSG Alphonse Areola’yı 15 milyon euro gibi bir bedel karşılığında göndermeyi düşünüyor.

PSG, hangi isimlerle yollarını ayırmayı düşünüyor?

Yeni transfer Achraf Hakimi’nin ilk 11’de yer alması beklenirken Abdou Diallo ve Thilo Kehrer gibi isimlerin de satılması gündemde.

Verratti, Herrera, Danilo ve Wijnaldum’un da orta saha rotasyonundaki temel parçalar olması bekleniyor. PSG, bu bölgedeki diğer alternatifler Leandro Paredes, Idrissa Gueye ve Rafinha Alcantara için gelecek teklifleri ise değerlendirmek istiyor.

Hücum hattında ise Icardi için 40 milyon euro bonservis bedeli talep eden Fransız devi, genç oyuncu Arnaud Kalimuendo’yu da satmaya sıcak bakıyor.

Galatasaray ile adı ciddi bir şekilde anılan Layvin Kurzawa’nın da PSG’deki geleceği belirsizliğini koruyor.

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