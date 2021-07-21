Manchester United, Pogba'nın yerine Alman yıldızı transfer etmek istiyor

Paul Pogba’nın takımdan ayrılma ihtimali, Manchester United’ı Bayern Münih’te oynayan Leon Goretzka’ya yöneltti.

Premier Lig’in devlerinden Manchester United, Bayern Münih’le bir yıl daha sözleşmesi bulunan Leon Goretzka’yı transfer etmek için şimdiden girişimlere başladı.

Bild’in haberine göre; Goretzka’nın temsilcileriyle görüşen Manchester United, 26 yaşındaki oyuncuya gelecek yaz için bir sözleşme teklifi iletti.

Goretzka ile Bayern arasında yeni kontrat için görüşmeler bir süredir devam ediyor. Alman ekibinin yeni teknik direktörü Julian Nagelsmann, Bayern’de düzenlediği ilk basın toplantısında Goretzka’yı uzun yıllar takımda görmek istediğini söylemişti.

Ancak Bayern, Goretzka’nın maaş talebini karşılayamadığı takdirde Alman oyuncunun yeni adresi Old Trafford olabilir.

Pogba ikilemi

Manchester United benzer bir problemi Fransız yıldızı Paul Pogba konusunda yaşıyor. 2022’de kontratı sona erecek olan Pogba’nın Paris Saint-Germain’e transferi gündemde.

Premier Lig’de sezona şampiyonluk hedefiyle girmek isteyen Manchester United, Pogba konusunda ciddi bir ikilem içerisinde. Kırmızı Şeytanlar, Pogba’yı satarak güç kaybetmek istemiyor, fakat bu beraberinde oyuncuyu gelecek sezon bedelsiz kaybetme tehlikesini getiriyor.

Sane’nin maaşı problem yarattı

Goretzka, Bayern’in şu ana kadar kendisine sunduğu tekliflerden memnun değil. Bayern, Goretzka’ya yaptığı teklifi 9 milyon euro’dan 11.5 milyon euro’ya kadar yükseltti. Ancak başarılı orta saha oyuncusu, yılda 18.5 milyon euro kazanan Leroy Sane ile aynı maaşı talep ediyor.

Üstelik Bayern’in başını ağrıtan tek isim Goretzka değil. Alman basınında yer alan haberlere göre; Coman ve Gnabry de Sane’den daha az kazandığı için mutsuz olan isimler arasında yer alıyor.

17 gollük katkı

Bayern’e 2018’de Schalke’den gelen Goretzka, son iki sezonda geçirdiği sakatlıklar nedeniyle toplam 19 maçta forma giyemedi.

Buna karşın oynadığı maçlarda üst düzey bir performans sergileyen Goretzka, geçen sezon Bayern adına 32 maçta sekiz gol ve dokuz asist ile etkileyici bir skor katkısına imza attı.

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