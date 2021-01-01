Liverpool Menajeri Jürgen Klopp: En büyük başarılardan biri olacak

Alman menajer, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ne katılması konusunda umutlu.

Jürgen Klopp, Liverpool'un bu sezon İngiltere Premier Lig'i ilk dörtte bitirme ihtimaline atıfta bulunarak, bunun şimdiye kadarki en büyük başarılardan biri olacağı vurguladı.

Kırmızılar, pazar günü kaleci Alisson Becker'in son dakika golüyle West Bromwich deplasmanında 2-1 galibiyete ulaştı ve dördüncü sıradaki Chelsea ile arasındaki puan farkını bire indirdi.

Klopp, bugünlerde ilk dört hayaliyle yanıp tutuşuyor.

Ne söylendi?

Kırmızılar'ın menajeri, Premier Lig'i dördüncü sırada bitirmenin ne anlama geldiği sorulduğunda, Sky Sports mikrofonlarına şu yanıtı verdi:

"Muazzam, kesinlikle muazzam. Şimdiye kadarki en büyük başarılardan biri olacak. Kulağa nasıl geldiğini biliyorum ama gerçek bu. Buradaki herkes bunu böyle görüyor.

"Bir sezon hakkında bir kitap yazacaksanız ve sonrasında depresyona girmek istiyorsanız, muhtemelen bu sezonu alırsınız.

"Okursunuz ve sonra 'Bu oldu ve sonra bu oldu' diye düşünürsünüz. Halka açıklayamayacağımız ve ilgilenmemiz gereken çok şey vardı.

"Ama işte buradayız. Bu yıl her ne olduysa, bize kaderimizi iki maçla elimizde tutma şansı verdi."

Liverpool hangi zorluklarla baş etmek zorunda kaldı?

Geçtiğimiz sezonu Manchester City'nin 18 puan önünde tamamlayan Kırmızılar, Jürgen Klopp'un önderliğinde ilk Premier Lig şampiyonluğunu elde etti.

Fakat bu sezon birçok sakatlık yaşadılar ve şampiyonluk yarışını son döneme taşıyamadılar. Manchester City, bu fırsatı değerlendirip ligde zirveye ulaştı.

Virgil van Dijk, Joe Gomez, Jordan Henderson, Fabinho ve Trent Alexander-Arnold gibi isimlerin hepsi sakatlıklardan dolayı dönem dönem forma giyemedi. Özellikle Van Dijk gibi bie savunma liderinin sezonu çok erken kapatması, Jürgen Klopp'u oldukça zorladı.

Klopp: Burnley maçını dört gözle bekliyorum

Liverpool, çarşamba gecesi Turf Moor'da Burnley deplasmanına çıkacak ve Şampiyonlar Ligi biletini almak için bu maçı kazanmayı umacak.

Jürgen Klopp ve öğrencileri ligin son haftasında ise Crysral Palace'a konuk olacak. Alman menajer, taraftarların stada döneceğini de anımsatarak Burnley maçıyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Burnley'deki maçı dört gözle bekliyorum, bu farklı bir oyun, farklı bir zihniyet, farklı bir ruh hali.

"Ama bunun ne kadar zor olacağını biliyoruz. Uzun zaman sonra ilk kez, Turf Moor'daki stadyumda taraftarlar olacak.

"Sean Dyche, rekabetçi bir adam. Takım Leeds'e karşı oldukça açık bir şekilde kaybetti, bu yüzden geri dönmek isteyecekler."

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