Olivier Giroud'dan Tammy Abraham yorumu: Şu anda suyun üstünde yürüyor

Chelsea'de formasını Tammy Abraham'a kaptıran Olivier Giroud, takım arkadaşını övdü.

'da genellikle oyuna sonradan girdiği için takımdan ayrılmak isteyen ve 'ye transfer olan Olivier Giroud, bu sezon Chelsea'de de yedek kulübesinden kurtulamıyor.

Tammy Abraham'ın arkasında kalan Giroud, genç takım arkadaşı için ise övgü dolu ifadeler kullandı.

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L'Equipe' e değerlendirmelerde bulunan tecrübeli santrfor, "Zor zamanlar geçirdim; ama şu an iyiyim. Yine de kendi adıma durumun ideal olmadığının farkındayım" şeklinde konuştu.

Abraham için, "Şu anda küçük Tammy suyun üstünde yürüyor," ifadesini kullanan Giroud, "Bir santrfor başarılı olduğunda onu kesmek zordur. Ben sabırlıyım. Antrenmanlarda çalışıyorum. Zihin olarak kendimi hazır tutmak zorundayım. Oynayacak birçok maçımız var" yorumunu yaptı.

Abraham bu sezon Chelsea'de çıktığı 9 maçta 8 gol kaydederken, Giroud ise 4 maçta 117 dakika forma giyebilirken, skora katkı veremedi.