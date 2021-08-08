Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho çıldırdı, ortalık karıştı

Portekizli teknik direktör, bir hazırlık maçında sahaya daldı.

Jose Mourinho'nun yönettiği İtalya Serie A ekibi AS Roma, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Başkent temsilcisi, hazırlık karşılaşmasında La Liga ekibi Real Betis ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Skordan ziyade olaylar konuşuldu.

Neler oldu?

Roma, yedi gollü maçta Real Betis'e 5-2 mağlup oldu.

Ev sahibi 10. dakikada Rodri'nin golüyle 1-0 öne geçerken, Roma 27'de Shomurodov ile beraberliği yakaladı.

Fekir, 30'da Real Betis adına skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

51. dakikada Mancini, Roma'yı beraberliğe taşıyan golü kaydederken, 58'de Moreno Real Betis'i öne geçirdi ve bu golden sonra ortalık karıştı.

Golden önceki pozisyona itiraz etmek için sahaya giren Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, kırmızı kart gördü.

Portekizli hoca, kulübeden ayrılırken hakemi alkışlayarak protesto etti.

Aynı zamanda Roma'da Pellegrini de aynı dakika içinde ikinci sarı karttan oyundan atıldı.

Dakikalar 65'i gösterdiğinde Mancini de kırmızı kart gördü ve Roma, 9 kişi kaldı.

78'de Karsdorp direkt kırmızı kart görerek takımını 8 kişi bıraktı.

Real Betis, 80'de Tello ve 83'te Gonzalez'in golleriyle karşılaşmayı 5-2 kazanmayı başardı.

Roma'yı ne bekliyor?

Jose Mourinho'nun öğrencileri 14 Temmuz'da son hazırlık maçında R. Casablanca takımı ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar daha sonra 22 Ağustos'ta sezonu açacak ve Serie A'nın ilk hafta mücadelesinde Fiorentina'yı konuk edecek.

Daha fazlası için:

Paris Saint-Germain'den Lionel Messi açıklaması

Lionel Messi'nin Barcelona'daki en ikonik 10 ânı

Galatasaray'ın Brezilyalı eski yıldızı, Türkiye'ye geri dönüyor